Жена Андре Тана представила свою осеннюю коллекцию одежды: фото

Новости шоу бизнеса:Дизайнер Алина Харечко, которая является женой Андре Тана, представила свою осеннюю travel-коллекцию.

В мае 2019 года жена Андре Тана открыла бутик В стиле скандинавов: жена Андре Тана представила оригинальную линию одежды в Киеве своего бренда Home Wings. Такое название абсолютно отражает работу Алины Харечко: модельер решила создать наряды, в которых каждый сможет почувствовать тепло и уют, даже находясь за сотни километров от дома.

Новую коллекцию Home Wings она посвятила именно путешествиям. Алина Харечко призналась, что много времени проводит в дороге, поэтому понимает, насколько важно чувствовать себя в такой момент комфортно. Поэтому дизайнер разработала 6 комплектов одежды из шерсти, которое могут полюбить даже самые заядлые туристы.

"Путешествия – это довольно большая часть моей жизни, поэтому я задумалась над тем, чтобы создать линию одежды именно для аэропортов и поездов. Так родилась travel-коллекция в пижамном стиле с 6 моделей, которая, с одной стороны, получилась очень удобной и уютной, а с другой – очень теплой. Я часто мерзну в аэропортах и самолетах, вот почему мы выбрали шерсть, как основной материал для изготовления. Также мы учли последние тренды коллекции: брюки-трубы, брюки-бананы и открытые ключицы", – рассказала дизайнер.

Одежда имеет карманы, что очень удобно для путешественниц. Кроме этого, Алина Харечко решила сделать акцент на поясах, ведь так каждая женщина может подчеркнуть свою талию. Предложенные дизайнером наряды подойдут не только для путешествий, но и для обычных осенних прогулок.