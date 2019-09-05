Жена Андре Тана представила свою осеннюю коллекцию одежды: фото

В мае 2019 года жена Андре Тана открыла бутик В стиле скандинавов: жена Андре Тана представила оригинальную линию одежды в Киеве своего бренда Home Wings. Такое название абсолютно отражает работу Алины Харечко: модельер решила создать наряды, в которых каждый сможет почувствовать тепло и уют, даже находясь за сотни километров от дома.
Новую коллекцию Home Wings она посвятила именно путешествиям. Алина Харечко призналась, что много времени проводит в дороге, поэтому понимает, насколько важно чувствовать себя в такой момент комфортно. Поэтому дизайнер разработала 6 комплектов одежды из шерсти, которое могут полюбить даже самые заядлые туристы.
"Путешествия – это довольно большая часть моей жизни, поэтому я задумалась над тем, чтобы создать линию одежды именно для аэропортов и поездов. Так родилась travel-коллекция в пижамном стиле с 6 моделей, которая, с одной стороны, получилась очень удобной и уютной, а с другой – очень теплой. Я часто мерзну в аэропортах и самолетах, вот почему мы выбрали шерсть, как основной материал для изготовления. Также мы учли последние тренды коллекции: брюки-трубы, брюки-бананы и открытые ключицы", – рассказала дизайнер.
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Мы создали Travel - коллекцию, чтобы в поездке дать тебе возможность насладится путешествием и новыми впечатлениями! Костюм в голубом цвете из шерсти - сейчас по предзаказу до четверга 2800 грн, после - 3200 грн. ⠀ Наша «французская неделя» продолжается, поэтому сохраняй список не туристических тайных мест в Париже: ⠀ 1. La Butte Bergeyre — жемчужина 19-го округа. Это небольшая деревушка с невысокими домиками, садами и мощеными дорогами. С трех сторон холм окружен зданиями, а с четвертой протянулся виноградник Clos Des Chaufourniers. Здесь тихо и спокойно. Даже не верится, что до проспекта Симона Боливара и городской суматохи рукой подать! ⠀ 2. Le Jardin des Plantes Один из старейших и самых любимых парижанами природных парков был создан почти 400 лет назад. Он расположен в 5-м округе, между Сеной, Парижской соборной мечетью, вокзалом Аустерлиц и университетским городком Жюсьё. ⠀ 3. Музей под открытым небом — Le Passage du Chantier. Пассаж Chantier в 12-м округе сохранил свой аутентичный шарм, несмотря на все исторические перипетии. Одну из самых старых улиц Парижа по-прежнему отличают колоритные деревянные фасады и небольшие мебельные магазинчики ⠀ 4. Яркая и малоизвестная Rue Crémieux Еще одна примечательная улица 12-го округа расположена недалеко от набережной Рапе и вокзала Lyon. Колоритная и необычная Rue Crémieux — настоящая находка для любителей красивых фото! ⠀ Мы собрали фото этих тайных мест в сториз - поэтому приглашаем всех к просмотру!
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Приоткрываем занавес тайны - эти Travel- костюмы состоят в основном из шерсти, но в них добавлен акрил, чтобы держать форму костюма, тк шерсть слишком мягкая и такой формы без акрила точно не получилось бы создать. ⠀ Вы часто спрашиваете нас в личных сообщениях о больших размерах, поэтому отвечаем - наш размер L будет точно в пору XL, потому как костюмы «оверсайзят», ведь мы так хотели, чтобы они были максимально удобными в путешествии:) ⠀ Мы делаем сейчас предзаказ по цене 2800 грн, а когда костюмы в этот четверг будут уже в нашем шоу-руме (а мы делаем лимитированную партию) на Петлюры 6, цена вырастет до 3200 грн. ⠀ Поэтому рекомендуем не ждать, а бронировать свой размер и свой цвет! На фото красивая @vita_bulanaya
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Наши тёплые travel - костюмы уже наполовину зарезервированы, поэтому советуем поторопиться и сделать свой предзаказ по своему размеру и фасону! Цена костюмов 3200 грн с 1 сентября, сейчас 2800 грн. ⠀ На Маше серый костюм, который будет в наличии с 10 сентября, на Софии темно -синий, который с 1 сентября будет в шоу-руме и на нашем сайте.
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Наши тёплые travel - костюмы уже наполовину зарезервированы, поэтому советуем поторопиться и сделать свой предзаказ по своему размеру и фасону! Цена костюмов 3200 грн с 1 сентября, сейчас 2800 грн. ⠀ На Маше серый костюм, который будет в наличии с 10 сентября, на Софии темно -синий, который с 1 сентября будет в шоу-руме и на нашем сайте.
Одежда имеет карманы, что очень удобно для путешественниц. Кроме этого, Алина Харечко решила сделать акцент на поясах, ведь так каждая женщина может подчеркнуть свою талию. Предложенные дизайнером наряды подойдут не только для путешествий, но и для обычных осенних прогулок.