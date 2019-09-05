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People’s Choice Awards: номинанты премии
People’s Choice Awards: номинанты премии

People’s Choice Awards: номинанты премии

People’s Choice Awards: номинанты премии
22:12 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Стали известны номинанты People’s Choice Awards, которая присуждается фильмам, телешоу, музыкантам и артистам по итогам зрительского голосования.

В этом году свой голос можно отдать на сайте награды до 18 октября в 43 номинациях.

В категории кино лидирует "Мстители: Финал", который поборется за награду "Лучший фильм" с такими картинами как "Капитан Марвел", "Хобс и Шоу", "Король Лев", История игрушек 4", "Джон Уик 3", "Человек-паук: Вдали от дома", "Мы".

В телевизионных категориях фаворитом является сериал "Игра престолов", побивший также рекорд по количеству номинаций на премию "Эмми-2019".

Среди музыкантов представлены в нескольких категориях Ариана Гранде, Билли Айлиш, Эд Ширан, Khalid.

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Церемония вручения People’s Choice Awards 2019 состоится 18 октября, а ее телеверсия будет показана 10 ноября на телеканале E!.

People's Choice Awards — американская премия, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. Вручается ежегодно, начиная с 1975 года. До 2005 года победителя в каждой из номинаций выясняли с помощью социологического опроса, а затем было организовано голосование в интернете.

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Премия, Голосование, Награда, Номинанты, People’s Choice Awards.
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