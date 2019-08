MTV VMA 2019: все победители музыкальной премии (Видео)

Новости культуры:В Нью-Джерси завершилась церемония награждения музыкального телеканала.

26 августа в спорткомплексе Пруденшал-центр в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоялась 36 премия MTV Video Music Awards, где в различных номинациях награждались популярные музыканты.

Победителей определяли, как обычно, зрители MTV. Они могли голосовать за своих кумиров в течение почти всего года. Фаворитами в этом году являлись Тейлор Свифт и Ариана Гранде. Обе певицы были представлены в 10 номинациях каждая. И результат их соперничества был главной интригой вечера.

Полный список победителей обнародован на официальном сайте премии. Выглядит он следующим образом:

Видео года: Тейлор Свифт – You Need to Calm Down. Он же оказался лучшим в номинации Video For Good.

Артист года:Ариана Гранде. Также видео на ее песню "7 Rings" победил в категории "Лучшая работа художника".

Еще певица получила специальную награду за лучшую песню лета – boyfriend

Песня года: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix). У клипа уже почти 300 млн просмотров. Также они получили награду за "Лучшую режиссуру".

Лучший новый артист: Билли Айлиш с хитом "Bad guy". Также клип получил статуэтку за "Лучший монтаж".

Лучшая коллаборация: Шон Мендес и Камилла Кабельо – Señorita. И плюс награда за "Лучшую операторскую работу".

Лучшее поп-видео: Jonas Brothers – Sucker. Братья Джонасы присутствовали на церемонии и даже спели для зрителей.

Лучшее хип-хоп-видео: Cardi B – Money

Лучшее R&B-видео: Normani ft. 6lack – Waves

Лучшее K-pop-видео: BTS ft. Halsey – Boy With Luv. Корейцы также стали лучшей группой по версии MTV.

Лучшее видео на песню в стиле латино: ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – Con Altura. Больше 700 млн просмотров. Награда за "Лучшую хореографию" также досталась им.

Лучше танцевальное видео: The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – Call You Mine

Лучшее рок-видео: Panic! At The Disco – High Hopes

Лучшие визуальные эффекты: Тейлор Свифт и Брендон Ури – ME!

Специальная награда за лучший вдохновляющий гимн: Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign Hot Girl Summer

Напомним также, что специальную награду "Признание поколения" имени Майкла Джексона получила рэперша Мисси Эллиотт. Статуэтку присудили ей за особые достижения в создании музыкальных видео.