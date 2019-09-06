Ким Кардашян снялась в фотосессии с известной моделью (Фото)

Новости шоу бизнеса:Высоко собранные хвосты и насыщенный макияж стали завершением вида Ким и Винни, сделав их невероятно похожими между собой.

Светская львица Ким Кардашян, которая ведет успешный бизнес вне социальных сетей, похвасталась кадрами с горячей фотоистории. На ней она позировала вместе с Винни Харлоу – моделью, имеющей болезнь витилиго.

Стандарты красоты ежегодно разрушают собственные рамки и удивляют мир не только новыми фигурами в шоу-бизнесе, но и потрясающими коллаборациями звезд. На этот раз сотрудничество состоялось между Ким и Винни – женщины решили выпустить совместную линию косметики KKW x WINNIE Collab, продажа которой стартует уже 13 сентября.

Для кампейна косметики звезды примерили похожие образы: прозрачное платье с длинным рукавом и комбинезон черного цвета. А обнаженная грудь и бежевое нижнее белье добавили провокативности нарядам.

На других снимках блогерша и модель продемонстрировали косметику, в которую вошли две палетки блестящих и матовых теней теплых оттенков, хайлайтер и три цвета блесков для губ.