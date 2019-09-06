Ким Кардашян снялась в фотосессии с известной моделью (Фото)

Светская львица Ким Кардашян, которая ведет успешный бизнес вне социальных сетей, похвасталась кадрами с горячей фотоистории. На ней она позировала вместе с Винни Харлоу – моделью, имеющей болезнь витилиго.
Стандарты красоты ежегодно разрушают собственные рамки и удивляют мир не только новыми фигурами в шоу-бизнесе, но и потрясающими коллаборациями звезд. На этот раз сотрудничество состоялось между Ким и Винни – женщины решили выпустить совместную линию косметики KKW x WINNIE Collab, продажа которой стартует уже 13 сентября.
Для кампейна косметики звезды примерили похожие образы: прозрачное платье с длинным рукавом и комбинезон черного цвета. А обнаженная грудь и бежевое нижнее белье добавили провокативности нарядам.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
I’m so excited to announce my new KKW x WINNIE Collab!!! @winnieharlow is someone I admire and respect so much. She’s the definition of a true beauty. Our @kkwbeauty collab features a gorgeous 12-pan Eyeshadow Palette, a Highlighter Duo and 3 Glosses. Launching to kkwbeauty.com on Friday, 09.13 at 12pm pst #kkwxwinnie
На других снимках блогерша и модель продемонстрировали косметику, в которую вошли две палетки блестящих и матовых теней теплых оттенков, хайлайтер и три цвета блесков для губ.