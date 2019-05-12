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Ким Кардашян показала, как прошла вечеринка baby shower

Ким Кардашян показала, как прошла вечеринка baby shower
14:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Первые фотографии с торжества появились в сети в конце апреля, однако атмосферу вечеринки передают лишь кадры, которые обнародовала 38-летняя Ким.

38-летняя Ким Кардашян обнародовала яркие кадры с празднования традиционной американской вечеринки baby shower, которую празднуют до рождения ребенка. Глядя на фотографии, звезда не пожалела денег на отдых и устроила незабываемый девичник вместе со своими подругами и их маленькими дочками.

Несколько дней назад стало известно, что суррогатная мать, которая вынашивала четвертого ребенка для Ким Кардашян и Канье Уэста, родила мальчика. Сразу же после радостной вести 38-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram снимки с празднования вечеринки baby shower.

На преждевременное празднование рождения четвертого сына она пригласила свою маму и бабушку, сестер Кардашян-Дженнер со своими детьми, а также нескольких подруг, среди которых неизменной гостьей была Пэрис Хилтон. 

Ким Кардашян и Канье Уэст в четвертый раз стали родителями

Организация праздника была на высшем уровне, как и рождественская вечеринка, на которую Ким потратила более 1 миллиона долларов. Встреча девушек прошла под открытым небом во дворе их с Канье Уэстом дома, а столы и прочий антураж были украшены в голубых тонах.

Как сообщалось ранее, летом прошлого года Кардашян начала свое обучение в юридической школе в Сан-Франциско. Следовательно, в 2022 году Ким планирует стать дипломированным адвокатом и готова сосредоточиться на изменении тюремной реформы в США. Об этом сообщает издание People.

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Вечеринка, Знаменитости, Ким Кардашьян, baby shower, Вечеринка baby shower.
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