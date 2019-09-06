Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Calvin Klein (Видео)

Новости шоу бизнеса:На своей странице в Instagram 33-летняя модель опубликовала рекламный видеоролик, на котором прикрывает наготу сумками от модного бренда.

Несколько часов назад в сети появились кадры из рекламной кампании новой коллекции сумок Calvin Klein с участием Ирины Шейк.

Несколькими снимками также поделился итальянский Vanity Fair, с которым Ирина побеседовала о своей семье. В рамках рекламной кампании Calvin Klein журналисты задали модели несколько вопросов о внутренней силе и уверенности в себе, и вот что она ответила:

Я никогда не сдаюсь и всегда следую за своими мечтами. Поддержка семьи заставляет меня чувствовать себя сильной, а олицетворением силы для меня всегда была бабушка.

Шейк старается проводить с родными как можно больше времени. Этим летом она провела отпуск вместе со своей матерью Ольгой и двухлетней дочерью Леей. Вместе семейство отдыхало на Ибице, а после посетило Италию.

На вопрос о том, есть ли что-то, чего другие могут о ней не знать, Шейк заявила:

Я люблю русский шоколад.

В комментариях к посту модели отметилось немало ее коллег и поклонников: "За последние 20 лет моей жизни я ни разу не видел, чтобы женщина носила на себе одну лишь сумочку", "С участием Ирины любая реклама обретает свой изысканный шарм", "В этой рекламе все прекрасно".