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СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл признались, что оскорбили королеву (Фото)

СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл признались, что оскорбили королеву (Фото)
13:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На днях инсайдеры западных СМИ признались, что британская королева обиделась на поведение герцогов Сассекских.

Вероятно, Меган Маркл выбрала не лучшую стратегию в завоевании благосклонности Елизаветы II.

Как известно, Ее Величество Елизавета II – поклонница извечных королевских правил, которые передаются из поколения в поколение. Поэтому королева ежегодно отправляется в Шотландию на отдых, приглашая всех своих родственников. Резиденция закрытая от журналистов и общественности, а ее территорию тщательно охраняет Королевская гвардия, следовательно все представители Букингемского дворца могут чувствовать себя там в безопасности, сообщает The Sun.

Однако герцоги Сассекские решили отказаться от приглашения Елизаветы II. Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что 4-месячный Арчи Харрисон слишком маленький для поездки в замок Балморал. Это оскорбило ее величество, ведь возраст потомка не помешал герцогам Сассекским отдохнуть в Испании и Франции. 

Гарри и Меган не планировали ехать в Балморал этим летом, поскольку они считают, что Арчи слишком маленький. Это немного странно, поскольку его возраст не помешал их поездке на Ибицу, а затем на встречу с Элтоном Джоном во Франции,– рассказал инсайдер.

В то же время представители Букингемского дворца убеждены, что именно Меган Маркл повлияла на отказ супругов ехать в Шотландию. Инсайдеры уверены: герцогиня не хочет проводить там время, ведь неотъемлемой частью досуга будет рыбалка и охота, что неприемлемо для жены принца Гарри. Королева Елизавета ІІ разочарована таким решением родственников, ибо это вторично Ее Величество получает отказ (в 2018-м пара не поехала в Шотландию из-за беременности Меган).  

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На Балморале все члены королевской семьи охотятся, стреляют, ловят рыбу, поэтому, возможно, это стало поводом для отказа Меган. Она никогда не бывала в Балморале, поэтому королева разочарована, что ее невестка игнорирует эту традицию,– добавил инсайдер.

В то же время в СМИ подозревают, что принц Гарри тоже мог быть инициатором такого решения. Внук Елизаветы II заявил во время интервью для Vogue, что большие семьи вредят планете. Поэтому он не будет иметь более двух детей, потому что понимает вред от перенаселения. Одновременно Елизавета ІІ – мама 4 детей, а Кейт Миддлтон – 3. Именно из-за такого противоречивого заявления герцоги Сассекские могут избегать своих родственников.

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Принц Гарри, Королева, Королевская семья, Елизавета II, Знаменитость, Британская королева, герцогиня Сассекская.
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