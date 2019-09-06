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Появился официальный школьный портрет детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон (Фото)

Появился официальный школьный портрет детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон (Фото)
14:24 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:У старших детей герцога и герцогини Кембриджских начался новый учебный год.

И если для 6-летнего принца Джорджа он стал третьим, то 4-летняя принцесса Шарлотта впервые переступила порог школы. 

По случаю важного события в семье британских монархов, Кенсингтонский дворец представил официальный портрет детей Кейт Миддлтон и принца Уильма, сделанный незадолго до поездки в учебное заведение.

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться фотографией принца Джорджа и принцессы Шарлотты, сделанной утром у дверей Кенсингтонского дворца. Снимок был сделан незадолго до того, как Их Королевские Высочества отправились в школу Thomas's Battersea", - гласит подпись к снимку. 

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В первый учебный день Шарлотту и Джорджа сопровождали родители - Кейт и Уильям. Герцогиня особенно была рада отвести дочь на первый урок, поскольку с Джорджем у нее не было такой возможности. Из-за своей третьей беременности Миддлтон плохо почувствовала себя с утра и не смогла проводить маленького принца в подготовительный класс.

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Все по теме:

Дети, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Знаменитость, Шарлотта, Джордж, Принца Уильяма.
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Появился официальный школьный портрет детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон (Фото)
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