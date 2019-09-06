Появился официальный школьный портрет детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон (Фото)

Новости шоу бизнеса:У старших детей герцога и герцогини Кембриджских начался новый учебный год.

И если для 6-летнего принца Джорджа он стал третьим, то 4-летняя принцесса Шарлотта впервые переступила порог школы.

По случаю важного события в семье британских монархов, Кенсингтонский дворец представил официальный портрет детей Кейт Миддлтон и принца Уильма, сделанный незадолго до поездки в учебное заведение.

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться фотографией принца Джорджа и принцессы Шарлотты, сделанной утром у дверей Кенсингтонского дворца. Снимок был сделан незадолго до того, как Их Королевские Высочества отправились в школу Thomas's Battersea", - гласит подпись к снимку.

В первый учебный день Шарлотту и Джорджа сопровождали родители - Кейт и Уильям. Герцогиня особенно была рада отвести дочь на первый урок, поскольку с Джорджем у нее не было такой возможности. Из-за своей третьей беременности Миддлтон плохо почувствовала себя с утра и не смогла проводить маленького принца в подготовительный класс.