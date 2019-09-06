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Травести-Дива Монро опубликовала в сети архивные кадры

Травести-Дива Монро опубликовала в сети архивные кадры
15:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На днях Монро опубликовала в своем Instagram архивные фотографии, на который показала себя с десяток лет назад.

Популярная шоувумен и травести-дива Монро не устает удивлять поклонников. Она снимается в кино, появляется на светских мероприятиях, а также дает различные интервью, касательно своих политических предпочтений и многое другое. Она ведет активную жизнь в социальных сетях, где делится с подписчиками фотографиями из обычной жизни, дает различные советы и показывает своих кошек.

12 июля Монро, как и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса, побывала на открытии юбилейного десятого Одесского международного кинофестиваля.

На кадрах шоувумен предстала перед зрителями в весьма дерзких и порой вызывающих нарядах. 

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Отметим, что спустя годы стиль Монро претерпел значительные изменения в лучшую сторону. Она стала более сдержанной и элегантной, впрочем все равно порой позволяет себе пикантные фотосессии.

"#ИКОТАстиля #светскаяАлкогоЛьвица #неугомоннаямонро20летнасцене Решила не писать длинный, вУмный текст, особенно в субботу, Ну кто его осилит! Просто наслаждайтесь", - написала под фото звезда.

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Все по теме:

Монро, Знаменитости, Фото, Певица, Артистка, Архивные кадры, Травести-дива Монро.
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