Приянка Чопра ошеломила дорогущим нарядом: фото

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Приянка Чопра продолжает покорять мир эффектными выходами.

На одну из вечеринок звезда пришла в роскошном платье, стоимость которого достигала 11 тысяч долларов.

Приянка Чопра – одна из желанных гостей любого светского мероприятия. После ее сказочных свадебных церемоний с Ником Джонасом, которые прошли в зимой 2018 года, весь мир с восторгом наблюдает за ее публичными выходами.

На днях очаровательная Приянка посетила вечеринку журнала Vanity Fair, где засветила дорогое платье. Вечерний наряд она выбрала из коллекции знаменитого бренда Oscar de la Renta, а его стоимость оценивается в около 11 тысяч долларов. Платье Приянки Чопры было действительно роскошным: дизайнеры сшили его из кружевной красной ткани, на которой виднелись большие цветы, и дополнили одежду бархатным поясом. Чувственность бретелек добавили женственности образу актрисы.

Потрясающий образ Приянка Чопра дополнила туфлями-лодочками и серьгами, подобранными под цвет наряда.

Относительно макияжа, то звезда решила сделать акцент на бордовые губы. Выглядела актриса великолепно, что отметили все зарубежные глянцы.