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Тина Кароль призналась, планирует ли переезжать в Нью-Йорк

Тина Кароль призналась, планирует ли переезжать в Нью-Йорк
19:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль заключила договор с американским лейблом, поэтому часто посещает Нью-Йорк с рабочими визитами.

Однако планирует ли звезда переезжать за границу, она откровенно рассказала журналистам.

На днях на YouTube-канале появилось интервью Дарьи Шаповаловой с Тиной Кароль. Пообщаться с журналисткой певице удалось во время очередной поездки в США, поэтому она не избежала вопроса о переезде.

Поп-дива поспешила успокоить своих поклонников, что пока не планирует покидать Украину. В то же время Тина Кароль отметила, что готовит к выпуску англоязычный альбом, что и становится причиной поездок в Нью-Йорк.

Мы действительно подписали контракт с лейблом, мы действительно выпустим англоязычный альбом, мы действительно будем его сейлить. Стоит ли выбор проживания в Америке? Наверное, нет. Поработать – да. Мне нравится общаться с музыкантами здесь, вдохновляюсь ими. Они смотрят наши шоу, концерты, удивляются, им очень нравится. У них не часто встречаешь подобного рода контент, – рассказала Тина Кароль.

По словам певицы, сотрудничество с международной студией звукозаписи Bentley Records дает ей возможность представлять Украину за рубежом. Отечественная музыка часто имеет этнические мотивы, что сильно нравится иностранцам.

Украинская певица планирует выпустить англоязычный альбом

"Наша задача номер один – максимально круто представить Украину на музыкальных рынках всего мира. Мы можем, у нас есть потенциал, Мы талантливы, у нас есть этническое различие, которое очень цепляет слушателя. Это что-то другое для них, поэтому и это интересно", – добавила она.

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Тина Кароль, Лейбл, Певица, Переезд.
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