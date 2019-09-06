Тина Кароль призналась, планирует ли переезжать в Нью-Йорк

Новости шоу бизнеса:Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль заключила договор с американским лейблом, поэтому часто посещает Нью-Йорк с рабочими визитами.

Однако планирует ли звезда переезжать за границу, она откровенно рассказала журналистам.

На днях на YouTube-канале появилось интервью Дарьи Шаповаловой с Тиной Кароль. Пообщаться с журналисткой певице удалось во время очередной поездки в США, поэтому она не избежала вопроса о переезде.

Поп-дива поспешила успокоить своих поклонников, что пока не планирует покидать Украину. В то же время Тина Кароль отметила, что готовит к выпуску англоязычный альбом, что и становится причиной поездок в Нью-Йорк.

Мы действительно подписали контракт с лейблом, мы действительно выпустим англоязычный альбом, мы действительно будем его сейлить. Стоит ли выбор проживания в Америке? Наверное, нет. Поработать – да. Мне нравится общаться с музыкантами здесь, вдохновляюсь ими. Они смотрят наши шоу, концерты, удивляются, им очень нравится. У них не часто встречаешь подобного рода контент, – рассказала Тина Кароль.

По словам певицы, сотрудничество с международной студией звукозаписи Bentley Records дает ей возможность представлять Украину за рубежом. Отечественная музыка часто имеет этнические мотивы, что сильно нравится иностранцам.

"Наша задача номер один – максимально круто представить Украину на музыкальных рынках всего мира. Мы можем, у нас есть потенциал, Мы талантливы, у нас есть этническое различие, которое очень цепляет слушателя. Это что-то другое для них, поэтому и это интересно", – добавила она.