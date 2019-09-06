"Танцы со звездами 2019": Наталья Могилевская возвращается в шоу

Новости шоу бизнеса:Организаторы развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019" усиленно готовятся к новому выпуску.

По традиции, в канун проекта они объявили имя ведущего балкона. Ею стала певица Наталья Могилевская.

Еще перед премьерой представители "Танцы со звездами 2019" объявили, что шоу в течение всего сезона будет вести постоянный его ведущий Юрий Горбунов. Компанию знаменитости составит Тина Кароль, которая будет объявлять выступления участников. А вот ведущие балкона будет еженедельно меняться.

Сейчас стало известно, что в 3 выпуске проекта встречать звездные пары после выступления будет Наталья Могилевская. Для нее участие в шоу не будет дебютным. В первом обновленном сезоне "Танцев со звездами" она с Игорем Кузьменко одержала победу, а в 2018 году стала ведущей балкона. Тогда Наталья Могилевская пришла на прямой эфир с кубком, который давала подержать каждому из участников.

Придет ли певица вновь с трофеем, пока неизвестно. Зрители смогут это увидеть уже 8 сентября и насладиться эффектными постановками под украинские песни.