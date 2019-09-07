"Мастер Шеф" 9 сезон 2 выпуск: как выглядит 20-ка лучших кулинаров (Видео)

Новости шоу бизнеса:В прошлую пятницу судьи выбрали 50 кулинаров-любителей, и сегодня Украина узнает главную 20 проекта "Мастер Шеф" 9 сезона.

6 сентября на телеканале СТБ в эфир вышел 2 выпуск шоу «МастерШеф-9». Кастинг отсеял большую часть кандидатов. На кухне осталось 50 бойцов кулинарного фронта. Впереди у участников нелегкий путь к мечте. Во втором выпуске отсеяли 30 участников. Кто же вошел в 20 - читайте далее.

В первом испытании второго выпуска кулинарам придется превратить в “Золушку”. Эктор Хименес-Браво смешал в одну лохань три вида разной крупы: кукурузу, пшеницу и гречку. Задача участников – не только перебрать миску зерна, но выбрать для себя один вид, из которого далее нужно сделать тесто и отварить пасту.

На выполнение задания только 3 часа. Кулинары-любители друг перед другом побежали к чану и начали набирать крупы в миски. Пот и стон раздавался на кухне "Мастер Шефа" , ведь не всем участникам было по силе такое задание.

Эктор внимательно следил за процессом приготовления теста. Он оставил за собой право отправить любого из участников домой еще до конца первого испытания!

Первыми, к кому подошел судья, была семейная пара Дины и Алексея Осипчуков, которые еще на кастинге поспорили на фартук проекта. Их тесто было неоднородным и его было мало. К тому же участники прибегли к хитрости и выполняли одно задание на двоих. Эктор отправил участников домой.

Первым на балкон поднялся бывший полицейский. Хименес-Браво, увидев его тесто, сразу все понял и отметил, что ему и так ясно – лапша получится отменной. Далее с задачей справился Сергей, умелый руководитель на тепловозе. К ним присоединились еще блогер с секси-кухни Юля и экс-холостячка Натали.

По итогам первого конкурса на проекте, шоу покинули 7 участников.

Для того, чтобы выбрать лучшую 20 кулинаров-любителей Украины, судьи и участники перешли к следующему этапу – командному конкурсу. Оставшихся после первого испытания аматоров традиционно поделили на команды. Каждой из них нужно приготовить одно классическое итальянское блюдо.

Команды должны были с помощью подсказок угадать, какой кулинарный шедевр им предстоит воссоздать на кухне. Три коробки и три разных уровня подсказок – от сложных до простых.

Владимир Ярославский отметил, что этот конкурс поможет избавиться от тех участников, которые не владеют кулинарным логикой и эрудицией.

Желтая команда во главе с капитаном Анастасией, открыв бесплатные коробки-загадки, сразу решила перейти на следующий этап подсказок и не терять время на догадки. Эктора порадовали вкусовые качества блюда, он лишь скорректировал их по названию – оказалось, что у фарфалле есть весьма пикантное "прозвище" – паста "Путтанеска". Ребята услышали похвалу от звездного повара и остались в шоу бороться за титул лучшего кулинара Украины.

С трудом и потерей тридцати минут команда "зеленых фартуков" все же угадала название блюда – паста "Примавера". Их подсказками были кусочки баклажанов, помидоров, планшет со звуковой подсказкой и скалка. Елизавета отметила высокий уровень приготовленного блюда и была довольна результатом. Все члены команды автоматически попали в двадцатку.

Синяя команда не смогла определиться с составляющими своего блюда, и экс-участница проекта "Холостяк", Наталья Коваленко, принялась оскорблять других участников. Финальная точка– "синие" промахнулись с блюдом. У них не получилось распознать самую важную подсказку – лист карбона, который должен был намекнуть на классическое блюдо Италии – паста "Карбонара". Такая фатальная ошибка сыграла злую шутку и все члены команды покинули шоу.

Потом приговор ожидала команда "красных фартуков". Ребята в точку попали с пастой с томатным соусом и морепродуктами, но, правда, названия так и не смогли вспомнить – паста "Маринара", а еще не угадали с формой самого теста. Промах с формой пасты пошатнул позицию команды и судья дал им шанс реабилитироваться во втором туре.

Тройка судей решила испытать 7 участников на базовые знания кулинара-любителя, и разделила конкурс на три этапа. Главная задача – приготовить дорадо под соусом, а чтобы приступить к приготовлению – нужно еще побороться, доказав свой кулинарный профессионализм. Чтобы участники смогли без проблем приготовить блюдо, им нужно завоевать для себя набор девайсов. Альфа-кулинар и победитель каждого этапа экспресс-битвы получит настоящий профессиональный нож, а вот проигравшему придется готовить одноразовым пластиковым ножом.

5 минут на 5 классических нарезок – цель первой экспресс-битвы, в которой победила Александра и получила нож, а Руслан Лучков, с наибольшим количеством нарезки, но с худшей нарезкой получил, как и обещали лузеру битвы, – пластиковый нож.

Вторым заданием экспресс-битвы для участников были белки. Их нужно были взбить вручную за 5 минут. Альфа-кулинаром меренговой битвы стала Мария, а вот не повезло Руслану, который перевзбил белки. Ему достался поломанный венчик.

Третий этап – филировка рыбы Сибас, нужно разделить ее на два филе и вытащить все косточки. Победитель получит набор "все включено", а проигравший фольгу, пергамент и один сотейник.

Тем не менее некоторым участникам удалось справиться и без ножей с сотейниками. Вердикта ожидали четверо девушек и трое мужчин. Наибольшее впечатление на Эктора произвел травести дива Руслан Лучков, который, невзирая на пластмассовые ножи, приготовил отменное блюдо.

В результате из семи участников в двадцатку прошли шестеро. Шоу покинула Элеонора. Ее блюдо оказалось самым слабым.

В итоге двадцатка лучших кулинаров выглядит так: