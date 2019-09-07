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Суббота, 07.09.2019
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Ей очень идет синий: первая леди США поразила вечерним образом

Ей очень идет синий: первая леди США поразила вечерним образом
10:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Мелания Трамп продолжает потрясать своим чувством стиля.

Супруга американского президента Мелания Трамп стала гостьей открытия артпространства, который называется Reach, в центре Джона Ф. Кеннеди.

Очаровательная первая леди США имеет отдельную армию поклонников именно из-за чувства стиля и любви к моде, поэтому за Меланией Трамп следят не только издания, которые пишут новости, но и модные глянцы. Новые снимки с мероприятия Мелания опубликовала на своей странице в Instagram.

Для выхода американская леди примерила роскошное длинное вечернее платье синего цвета в греческом стиле. Свой образ Трамп дополнила распущенными волосами, макияжем с акцентом на глазах и широкой улыбкой.

 
 
 
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Honored to join the @kennedycenter last night in celebration of the grand opening of the REACH. This is an amazing investment in the arts and our next generation. #KenCenREACH

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)

Как всегда идеальна: стильный сasual-образ от первой леди США (Фото)

Я имела честь присоединиться к центру Джона Ф. Кеннеди минувшей ночью в рамках торжественного открытия REACH. Это удивительная инвестиция в искусство и наше следующее поколение, – заявила Мелания.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Наряд, Первая Леди, Первая леди США, Мелания Трамп.
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