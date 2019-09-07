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Эшли Грэм покрасовалась в кружевном платье на вечеринке Harper's Bazaar Icons

Эшли Грэм покрасовалась в кружевном платье на вечеринке Harper's Bazaar Icons
13:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Plus-size модель Эшли Грэм, которая совсем скоро впервые станет мамой, посетила традиционную вечеринку Harper's Bazaar Icons.

Вечеринка прошла в пятницу, 6 сентября. Для события будущая звездная мама надела облегающее платье с прозрачной кружевной юбкой, в которой Грэм смело обнажила ноги.

Дополнили образ знаменитости черные босоножки на невысоком каблуке и бесцветный лак для ногтей.

Напомним, о своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину бракосочетания, а потому объявление о пополнении в семье было символическим. Пока неизвестно, будет у звезды мальчик или девочка.

 
 
 
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#BAZAARicons in custom @16arlington

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Модель Эшли Грэм показала беременный животик (Фото)

К образу стилисты Эшли сделали ей лаконичный макияж с легкими коричневыми стрелками и нюдовыми губами. Не менее ярко смотрел и обруч со стразами, который идеально подошел под платье модели.

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Модель, Стиль, Образ, Наряд, Эшли Грэм, plus-size-модель.
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