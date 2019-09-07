Эшли Грэм покрасовалась в кружевном платье на вечеринке Harper's Bazaar Icons

Новости шоу бизнеса:Plus-size модель Эшли Грэм, которая совсем скоро впервые станет мамой, посетила традиционную вечеринку Harper's Bazaar Icons.

Вечеринка прошла в пятницу, 6 сентября. Для события будущая звездная мама надела облегающее платье с прозрачной кружевной юбкой, в которой Грэм смело обнажила ноги.

Дополнили образ знаменитости черные босоножки на невысоком каблуке и бесцветный лак для ногтей.

Напомним, о своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину бракосочетания, а потому объявление о пополнении в семье было символическим. Пока неизвестно, будет у звезды мальчик или девочка.

К образу стилисты Эшли сделали ей лаконичный макияж с легкими коричневыми стрелками и нюдовыми губами. Не менее ярко смотрел и обруч со стразами, который идеально подошел под платье модели.