"Танцы со звездами 2019": Ксения Мишина о романе с другим участником шоу

Новости шоу бизнеса:Ксения Мишина прокомментировала слухи о романе со своим партнером - Евгением Котом.

Украина покоряет развлекательное шоу "Танцы со звездами 2019". Сейчас состоялись всего 2 прямых эфира, однако в сети уже распространились слухи о романтических отношениях между участниками – актрисой Ксенией Мишиной и хореографом Евгением Котом. Звезда "Крепостной" поспешила прокомментировать предположение людей.

Ксения Мишина и Евгений Кот являются одними из фаворитов шоу. Во время одного из эфиров пара завершила постановку поцелуем, что и стало причиной для распространения слухов. В интервью Ксения Мишина заявила, что Евгений Кот самом деле очень привлекательный, поэтому ей повезло с партнером. Однако романтических отношений между ними нет.

Женя – тот человек, который полностью оправдал все мои ожидания. И даже больше! У нас есть взаимодействие. Не только я его слушаю, но и он меня. Мы вместе создаем нашу танцевальную историю... В то же время Евгений очень привлекательный мужчина. Конечно, есть одно "но" у него на пальце, и "но" очень серьезное, – заявила Ксения Мишина, обратив внимание на недавнее бракосочетание хореографа.

Не обошла актриса и вопросов о личной жизни. Ксения Мишина призналась, что каждый мужчина имеет шанс стать ее второй половинкой. Звезда добавила: можно сменить партнера даже при стабильных отношениях, чем вновь подогрела внимание сторонников к ее взаимоотношениям с участником "Танцы со звездами 2019".

"Шансы есть всегда. Мне кажется, шансы есть даже тогда, когда твое сердце занято. Все в один момент может измениться – раз, и ты встречаешь человека, который твой полностью. В жизни может быть все, что угодно", – добавила она.