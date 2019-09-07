Порадовал поклонников: Джонни Депп появился на Венецианском кинофестивале

Новости шоу бизнеса:В Италии завершается Венецианский фестиваль. Среди звездных гостей, которые посетили финальные кинопрезентации, был 56-летний ловелас Джонни Депп.

Появление голливудского актера и музыканта было предсказуемым. 6 сентября Джонни Депп презентовал перед критиками и журналистами новую киноленту, в которой он сыграл одну из главных ролей. Перед премьерным показом "В ожидании варваров" (Waiting for the Barbarians) актер принял участие в фотокруге, который привлек внимание всех мировых СМИ.

Джонни Депп для особого выхода выбрал классический образ. Перед камерами он появился в рубашке, брюках и темно-синем пиджаке, на котором виднелся растительный орнамент. К нарядам Джонни Депп подобрал туфли и очки в своем стиле. В разговоре с журналистами актер рассказал, что именно аксессуар помог ему вжиться в роль. Очки, которые зрители увидят в фильме, Деппу дал режиссер фильма Сиро Герра.

"Он (персонаж Деппа) носит очки, чтобы все в городке чувствовали себя максимально неловко", – рассказал Джонни Депп. Поэтому на фестивале актер символически продолжил этот кинообраз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram New photo #johnnydepp #джоннидепп Публикация от All photos in the archive (@myloveisdepp_) 6 Сен 2019 в 11:58 PDT

Фильм "В ожидании варваров" основан на одноименном романе Джона Максвелла Кутзе. В центре сюжета – колониальный город, который готовится к нападению варваров. Захватчики планируют карательную операцию, чтобы опередить наступление и бунт местных жителей. Однако главным врагом колонизаторов может стать чиновник, который любой ценой стремится спасти одну из пленниц.

Главные роли в фильме также исполнили Роберт Паттинсон и Гарри Меллинг. Однако из трио на красную дорожку Венецианского фестиваля пожаловал только Джонни Депп.