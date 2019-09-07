Скачать
Суббота, 07.09.2019
В "Борисполе" со слезами и аплодисментами встретили освобожденных украинцев (Видео)
В "Борисполе" со слезами и аплодисментами встретили освобожденных украинцев (Видео)
Зеленский о Цемахе: Мы его допросили и не только перед возвращением
Зеленский о Цемахе: Мы его допросили и не только перед возвращением
Литва - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2020
Литва - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2020
Electronic Arts оказалась в Книге рекордов Гиннесса
Electronic Arts оказалась в Книге рекордов Гиннесса

Порадовал поклонников: Джонни Депп появился на Венецианском кинофестивале

Порадовал поклонников: Джонни Депп появился на Венецианском кинофестивале
15:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:В Италии завершается Венецианский фестиваль. Среди звездных гостей, которые посетили финальные кинопрезентации, был 56-летний ловелас Джонни Депп.

Появление голливудского актера и музыканта было предсказуемым. 6 сентября Джонни Депп презентовал перед критиками и журналистами новую киноленту, в которой он сыграл одну из главных ролей. Перед премьерным показом "В ожидании варваров" (Waiting for the Barbarians) актер принял участие в фотокруге, который привлек внимание всех мировых СМИ.

Джонни Депп для особого выхода выбрал классический образ. Перед камерами он появился в рубашке, брюках и темно-синем пиджаке, на котором виднелся растительный орнамент. К нарядам Джонни Депп подобрал туфли и очки в своем стиле. В разговоре с журналистами актер рассказал, что именно аксессуар помог ему вжиться в роль. Очки, которые зрители увидят в фильме, Деппу дал режиссер фильма Сиро Герра.

"Он (персонаж Деппа) носит очки, чтобы все в городке чувствовали себя максимально неловко", – рассказал Джонни Депп. Поэтому на фестивале актер символически продолжил этот кинообраз.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

New photo  #johnnydepp #джоннидепп

Публикация от All photos in the archive (@myloveisdepp_)

Фильм "В ожидании варваров" основан на одноименном романе Джона Максвелла Кутзе. В центре сюжета – колониальный город, который готовится к нападению варваров. Захватчики планируют карательную операцию, чтобы опередить наступление и бунт местных жителей. Однако главным врагом колонизаторов может стать чиновник, который любой ценой стремится спасти одну из пленниц.

Джонни Депп получил первую победу в суде против Эмбер Херд

Главные роли в фильме также исполнили Роберт Паттинсон и Гарри Меллинг. Однако из трио на красную дорожку Венецианского фестиваля пожаловал только Джонни Депп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джонни Депп, Стиль, Образ, Актер, Венецианский фестиваль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продукты, которые спасут от боли в суставах
02 Вкусное молочко: 3 причины навсегда отказаться от этого продукта
03 Гороскоп на завтра, 7 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Недолго продержался: Зеленский повторно уволил главу РГА на Киевщине
05 В СИЗО "Лефортово" заблокировали доступ адвокатам 8 украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Колумбии договорились защищать леса Амазонии (Фото)
В Колумбии договорились защищать леса Амазонии (Фото)
В ОПУ обнародовали список возвращенных домой украинцев
В ОПУ обнародовали список возвращенных домой украинцев
Осень продолжает радовать теплом: прогноз погоды на 7 сентября
Осень продолжает радовать теплом: прогноз погоды
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: Ксения Мишина о романе с другим участником шоу
"Танцы со звездами 2019": Ксения Мишина о романе с другим участником шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь