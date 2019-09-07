Ирина Шейк дала откровенное интервью итальянскому глянцу (Фото, Видео)

Как заявила модель для Vanity Fair, важно быть собой, принимать и любить себя. Также, по ее словам, самым сильным человеком, которого она встречала, является ее бабушка. Добавим, что семья стала проводить больше времени вместе после заявления о расставании женщины и ее мужа Брэдли Купера, чтобы поддержать Шейк.
"Я никогда не сдаюсь и всегда следую за своими мечтами", – отметила Ирина.
Также Шейк отметила, что моменты из своего детства она хотела бы оставить для себя и не рассказывать публично.
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Unlocked in #MyCalvins. The new @calvinklein lock handbag collection is here #CalvinKlein @inezandvinoodh casting: @ashleybrokaw
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Unlocked in #MyCalvins New @calvinklein by @inezandvinoodh, casting @ashleybrokaw
Отметим, что фотосессия Ирины Шейк для Calvin Klein выглядит очень эффектно и соблазнительно. В 33 года модель может похвастаться идеальной фигурой и состоянием кожи.