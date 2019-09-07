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Суббота, 07.09.2019
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"Я сейчас страшная": Регина Тодоренко о нехватке времени и недоспанных ночах

"Я сейчас страшная": Регина Тодоренко о нехватке времени и недоспанных ночах
21:49 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями 5 декабря прошлого года.

На днях певица рассказала, от чего им пришлось отказаться и как изменилась их жизнь с появлением ребенка.

9-месячный Михаил - первый ребенок в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова. После его рождения, 5 декабря 2018 года, жизнь артистов кардинально изменилась. На днях Регина поведала, от каких привычек им пришлось отказаться с появлением ребенка в доме.

"Я сейчас страшная, как атомная война, потому что не спала уже 5 дней - у нашего сына идут зубы", поделилась Регина с фолловерами в инстаграм-историях. Следом она записала еще одно видео, посвященное Владу Топалову.

 
 
 
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#прогулка #маминдень Сейчас в промежутках между съемками, секциями, кружками, студиями мы занялись укладыванием ребёнка в отдельную комнатку , тк за 9 месяцев немного устали спать все вместе. Я поддерживаю совместный сон, но когда дело касается недосыпа всей семьи , пора что-то предпринимать. Подсмотрела у @irenaponaroshku консультанта по сну и принялась за дело. Дело оказалось сложнее , чем я думала. Ведь все методики , которые я практикую в воспитании ребёнка , - очень мягкие и требуют терпения и плавных манипуляций , чтоб не травмировать ребёнка, и сделать все без стресса для семейства. Я следую чётко проработанному плану, но иногда хочется просто дать грудь, чтоб не маяться полночи с укладыванием малыша. С появлением нашего первенца я немного погрузилась в психологию и поняла, что мы , люди, так часто не желаем действовать , чтоб достичь цели , а НАОБОРОТ - решаем ничего не делать, сетуя впоследствии на отсутсвие результата. Теперь я каждый день стараюсь совладать со своей ленью , а я скажу вам честно, это оооочень непросто, чтоб подавать эффективный пример маленькому человеку! Если мы не научим наших деток, их обязательно научит общество, а нам потом жить с этим результатом)) Главное, чтобы результат всех нас устраивал) #регинатодоренко #регинапутешественница Коляска - @bugaboostrollers А вы за совместный сон или против? Почему?)

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

"Сейчас я хочу поздравить своего мужа с величайшим событием в нашей жизни - ровно 9 месяцев назад у нас появился прекрасный человек, из-за которого мы не спим, у нас нет свиданий и никакой личной жизни. Зато мы самые счастливые родители в мире. Я хочу сказать тебе ''огромное спасибо'' за эти недоспанные ночи. Я люблю тебя", - обратилась Регина к Владу.

 
 
 
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#ПроМужа 24 августа 2018й год. Муж приходит домой с огромным букетом цветов со словами: «Я поздравляю тебя, любимая.» На что я отвечаю: «Как приятно, что ты помнишь о Дне Независимости Украины.» Мой мудрый муж глянул на меня широко улыбаясь и добавил: «И с нашей годовщиной тебя тоже» О которой я, девочки-мальчики, совсем забыла. И вот теперь @vladtopalovofficial поздравляет меня сразу с двумя важными событиями) Я точно знаю, любовь спасёт мир! Дай Бог, нам крепкой непоколебимой любви И вам всем мы желаем быть друг к другу чуткими и проницательными, как мой муж , мой ВЕЛИКИЙ МУЖ, за которым ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА ! (Для людей с особым чувством юмора: фраза , выше написанная, - шутка) Фото - @andrew_bayda Mua&hair - @yanabuzychkina Платье - @edem.official #зднемнезалежності

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

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Напомним, знаменитая пара узаконила свои отношения осенью прошлого года, а свадебное торжество устроила 3 июля в Италии.

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Ведущая, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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