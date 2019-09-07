"Я сейчас страшная": Регина Тодоренко о нехватке времени и недоспанных ночах

Новости шоу бизнеса:Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями 5 декабря прошлого года.

На днях певица рассказала, от чего им пришлось отказаться и как изменилась их жизнь с появлением ребенка.

9-месячный Михаил - первый ребенок в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова. После его рождения, 5 декабря 2018 года, жизнь артистов кардинально изменилась. На днях Регина поведала, от каких привычек им пришлось отказаться с появлением ребенка в доме.

"Я сейчас страшная, как атомная война, потому что не спала уже 5 дней - у нашего сына идут зубы", поделилась Регина с фолловерами в инстаграм-историях. Следом она записала еще одно видео, посвященное Владу Топалову.

"Сейчас я хочу поздравить своего мужа с величайшим событием в нашей жизни - ровно 9 месяцев назад у нас появился прекрасный человек, из-за которого мы не спим, у нас нет свиданий и никакой личной жизни. Зато мы самые счастливые родители в мире. Я хочу сказать тебе ''огромное спасибо'' за эти недоспанные ночи. Я люблю тебя", - обратилась Регина к Владу.

Напомним, знаменитая пара узаконила свои отношения осенью прошлого года, а свадебное торжество устроила 3 июля в Италии.