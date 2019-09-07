Виктор Павлик рассказал о своих служебных романах: "Были" (Видео)

Новости шоу бизнеса:Украинский певец признался своим поклонникам о своих интрижках.

Украинский певец Виктор Павлик не так давно рассекретил отношения со своим концертным менеджером екатериной Репяховой, которая младше него на 28 лет. Ради нее артист ушел из семьи, но оказалось, что Катя - не первая девушка, с которой Виктор изменял своей третьей жене Ларисе.

В программе "Життя відомих людей" Виктор Павлик рассказал, что за 25 лет отношений с Ларисой их чувства остыли, поэтому он начал изменять жене.

"Між Ларисою та Катею у мене були романи в легшій формі. Службові романи. Одна, друга дівчина. Нічого серйозного", - рассказал певец.

Влюбленные говорят, что бывшая жена Виктора Павлик Лариса три года не замечала того, что муж ей изменяет с Катей. Сама же Катя не считает себя разлучницей и говорит, что за свое счастье надо бороться.

Уточним, что совсем недавно экс-жена Виктора Павлика впервые рассказала о разводе. Лариса Созаева заявила, что артист умолял ее простить все измены.