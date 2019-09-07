Дзидзьо подарит свой следующий танец освобожденным украинцам (Видео)

Новости шоу бизнеса:Популярный певец Дзидзьо усиленно готовится к выступлению в 3 эфире шоу "Танцы со звездами 2019".

Артист не обошел вниманием события, которые всколыхнули Украину 7 сентября, поэтому решил посвятить постановку освобожденным пленникам.

Как известно, около 14 часов в аэропорту "Борисполь" родственники и политики встречали украинцев, которых незаконно посадили в тюрьму в России. В Киев вернулись 24 задержанных моряка и еще 11 украинских политзаключенных. Такое знаковое событие уже прокомментировали представители отечественного шоу-бизнеса Освобождение украинцев из российского плена: как звезды реагируют на событие , а артист Дзидзьо решил посвятить героям свой танец.

Постановку в исполнении певца можно будет увидеть 8 сентября во время прямого эфира "Танцев со звездами 2019". По словам Дзидзьо, его номер тесно переплетается с историей пленных моряков и политзаключенных. Выступать пара будет символично под песню, посвященную депортированным украинцам.

"Наблюдая за новостями, которые происходят в Украине, понимаем, как тесно они переплетаются с нашим танцем. Поэтому номер в проекте "Танцы со звездами" непосредственно наша пара дарит тем 35 украинцам, которые вернулись домой", – заявил Дзидзьо.