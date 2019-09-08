Комбинезон из денима: стильный пример от Моники Беллуччи

Во время Венецианского кинофестиваля Моника Беллуччи выходила на красную дорожку в компании своего бывшего мужа Венсана Касселя, с которым они сыграли главные роли в фильме "Необратимость" 2002 года. Однако экс-любовники вдвоем на фото не позировали, лишь с режиссером Гаспаром Ноэ.
В Париже на фестиваль L'Etrange в Forum Des Image Кассель не пожаловал, а итальянка Моника таки посетила мероприятие. Для выхода актриса надела джинсовый комбинезон с поясом на талии и черные босоножки на танкетке.
Звезда распустила длинные волосы и сделала легкий макияж с акцентом на глазах.
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Today Monica Bellucci @monicabellucciofficiel attend the "Irreversible" : Special Screening During The "L'Etrange Festival" At Forum Des Images on September 06, 2019 in Paris, France. #Irreversible #моникабеллуччи #monicabellucci #monica #bellucci #monica_bellucci #monicabellucciofficiel #letrangefestival2019 #festivalcinema #letrangefestival
В фильме "Необратимость" рассказывается в обратном хронологическом порядке о супругах Алекс (Моника Беллуччи) и Маркусе (Венсан Кассель). Влюбленные узнают, что Алекс беременна, впоследствии они идут на вечеринку, где после сильной ссоры женщина решает вернуться домой. По дороге на главную героиню нападает насильник и убивает Алекс.
В новой версии ленты режиссер решил оставить хронологический порядок.