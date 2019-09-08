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Комбинезон из денима: стильный пример от Моники Беллуччи

Комбинезон из денима: стильный пример от Моники Беллуччи
12:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Итальянская актриса поехала на парижский фестиваль L'Etrange в Forum Des Image на специальный показ ленты Гаспара Ноэ "Необратимость".

Во время Венецианского кинофестиваля Моника Беллуччи выходила на красную дорожку в компании своего бывшего мужа Венсана Касселя, с которым они сыграли главные роли в фильме "Необратимость" 2002 года. Однако экс-любовники вдвоем на фото не позировали, лишь с режиссером Гаспаром Ноэ.

В Париже на фестиваль L'Etrange в Forum Des Image Кассель не пожаловал, а итальянка Моника таки посетила мероприятие. Для выхода актриса надела джинсовый комбинезон с поясом на талии и черные босоножки на танкетке.

Звезда распустила длинные волосы и сделала легкий макияж с акцентом на глазах.

Венецианский кинофестиваль 2019: бывшие супруги Моника Беллуччи и Венсан Кассель свершили совместный выход (Фото)

В фильме "Необратимость" рассказывается в обратном хронологическом порядке о супругах Алекс (Моника Беллуччи) и Маркусе (Венсан Кассель). Влюбленные узнают, что Алекс беременна, впоследствии они идут на вечеринку, где после сильной ссоры женщина решает вернуться домой. По дороге на главную героиню нападает насильник и убивает Алекс.

В новой версии ленты режиссер решил оставить хронологический порядок.

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Стиль, Актриса, Образ, Моника Беллуччи, Наряд.
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