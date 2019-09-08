Время летит: вдова лидера "Linkin Park" Честера Беннингтона выходит замуж (Фото)

Новости шоу бизнеса:Талинда Беннингтон снова выходить замуж. Выбор пал на пожарника.

Вдова Честера Беннингтона, покойного лидера американской рок-группы "Linkin Park", выходит замуж за пожарного Майкла. Об этой новости Талинда сообщила на своей официальной странице в Instagram.

Женщина написала, что всегда будет помнить о своем муже и отце ее детей несмотря на то, что нашла новую любовь.

"Ваше сердце расширяется от любви. Оно не сжимается и не вытесняет тех, кто уже укоренился. Я всегда буду любить своего мужа, Честера. И я буду продолжать чтить его, живя своей жизнью. Жизнью любви и счастья. Потому что это то, что он хотел бы для меня", - прокомментировала событие Талинда Беннингтон.

Напомним, Честер Беннингтон совершил самоубийство незадолго до запланированной фотосессии с остальными участниками группы Linkin Park. Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон 20 июля 2017 года был найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. Музыкант был два раза женат, у него осталось шесть детей.