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Мама Илона Маска посетила фэшн-мероприятие в вещах от украинских дизайнеров

Мама Илона Маска посетила фэшн-мероприятие в вещах от украинских дизайнеров
20:28 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса:71-летняя Мэй Маск выбрала вещи украинских дизайнеров.

Мама миллиардера, известного изобретателя Илона Маска посетила ежегодную премию The Daily Front Row Fashion Media Awards, проходящую в рамках New York Fashion Week. Для выхода в свет 71-летняя Мэй Маск выбрала вещи украинских дизайнеров.

Мэй появилась на публике в костюме бренда Valery Kovalska насыщенного синего цвета. А свой ансамбль дополнила черным обручем украинской марки Ruslan Baginskiy. Маск охотно позировала перед камерами, демонстрируя свой наряд. Видео с мероприятия знаменитость разместила в своем Instagram, отметив украинских дизайнеров.

Ранее похожий наряд Валерии Ковальской выбирали такие всемирно известные певицы, как Cardi B и Pink. Последняя появилась в жакете с плиссировкой на недавнем шоу Джимми Киммела в Ню-Йорке.

 
 
 
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Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

А в списке поклонниц Русла Багинского - Белла Хадид, Кортни Кардашьян, Кайя Гербер, София Ричи и многие другие знаменитости. В шляпках бренда Ruslan Baginskiy неоднократно появлялись и украинские звезды Катя Осадчая, Джамала и Тина Кароль.

 
 
 
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Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

Дакота Джонсон поразила публику ярким выходом (Фото)

Отметим, что Мэй Маск не впервые выбирает вещи украинских дизайнеров. Ранее она надевала костюм из новой коллекции бренда Darja Donezz.

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Знаменитости, Стиль, Звезды, Наряд, Илон Маск, Мэй Маск.
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