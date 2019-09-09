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Украинский телеведущий рассказал, как попал в больницу с ожогами (Фото)

Украинский телеведущий рассказал, как попал в больницу с ожогами (Фото)
08:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Вячеслав Соломка поделился историей о том, как он получил серьезные ожоги во время летнего отдыха.

Украинский телеведущий рассказал, как во время отдыха в Турции сильно обгорел на солнце.

Известный украинский телеведущий Вячеслав Соломка поделился с программой "Зірковий шлях" на канале "Украина" историей о том, как он получил серьезные ожоги во время летнего отдыха. Ситуация вышла из под контроля и молодой человек был вынужден обратиться к врачам.

"Однажды мы с мамой ездили отдыхать в Турцию, и я сгорел очень сильно. Вот в первый день то что называется дорвался, как дурной к мылу. Вытребовал у мамы, чтобы она приобрела матрас. И я улегся на этот матрас и пол дня так на нем проплавал, пролежав спиной своей вверх. У меня настолько сильно сгорели сзади ноги и спина, что вечером не помогали никакие мази, сметаны, крема. 

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Пришлось вызвать скорую, потому что у меня поднялась высокая температура. Мне выписали пантенол высокой концентрации и дали жаропонижающий препарат, который сбил мне температуру. У меня даже на левом плече есть такое пятно, всем кажется, что это родимое пятно, а это следы от ожога, который я получил во время летнего отдыха", - рассказал о печальном опыте Слава Соломка.

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Все по теме:

Турция, Ожоги, Отдых, Знаменитости, Звезда, Госпитализация, Телеведущий, Вячеслав Соломка.
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