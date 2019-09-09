Настю Каменских раскритиковали за новый образ (Фото)

Новости шоу бизнеса:В целом образ получился очень сексуальным и вызывающим, но у некоторых пользователей он вызвал недоумение.

Как известно, недавно Каменских решила полностью сменить свой сценический образ.

Можно совершенно точно утверждать, что на этот раз он стал куда более откровенным с точки зрения его подачи.

Центральное место в новом луке Каменских занимает экстравагантный черный корсет, который подчеркивает аппетитные формы певицы. Дополняют образ длинные чулки, надпись NK на груди, а также длинные рукава в сеточку.

Как оказалось, далеко не всем подписчикам Насти понравился ее новый образ, который она представила на своей страничке в Instagram.

Если верить многочисленны фоловерам, то Настя уже давно утратила чувство стиля.

Другим не понравилось то, что Каменских вновь одела на себя некоторые элементы из прошлых костюмов.

Правда стоит отметить, что это далеко не первый экспериментальный образ Насти. Перед концертами Каменских часто публикует экстравагантные костюмы, которые не особо нравятся поклонникам. Зачастую, подписчики Насти находят их слишком вызывающими или же аляпистыми.