Звезда "Дизель Шоу" во второй раз стал отцом (Фото)

Украинский телеведущий, актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов, который попал в страшное ДТП, стал отцом во второй раз. 39-летний артист сообщил о рождении сына в воскресенье, 8 сентября.
Сообщается, что пока что Егор и Катя подробностями не делятся, только написали, что малыш — настоящий богатырь.
Мама сын проведут с ребенком в больнице еще несколько дней, а затем вернутся домой.
Отметим, Егор и Катя Крутоголовы знакомы 20 лет, в браке 13 лет. Они счастливы и воспитывают девятилетнего сына Леву.
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ЕГОР КРУТОГОЛОВ СТАЛ ПАПАНЬКОЙ ВО ВТОРОЙ РАЗ Актер и художественный руководитель «Дизель Студио», Егор Крутоголов и его жена Катя летом рассказали, что ждут второго ребенка. Только что актер поделился ошеломительной новостью – мальчик Макс появился на свет. ⠀ В воскресенье, 8 сентября, в 20:42 Егор Крутоголов написал «семье Дизель»: «Катя и я родили! Это мальчик, очень похоже, что мой сын!». ⠀ Пока Егор и Катя подробностями не делятся, только сообщили, что малыш настоящий богатырь! Вес новорожденного «дизеленыша» – 3910 г, а рост 57 см. О выборе имени Егор ранее рассказывал такую историю: ⠀ - Решили назвать мальчика Максом все вместе. Это было трехстороннее соглашение: Лева предложил, я подтвердил, мама не возражала. ⠀ Все Дизели искренне поздравляют и поддерживают семью, желают крохе и маме здоровья. Сейчас Катя чувствует себя хорошо. Они проведут с ребенком в больнице еще несколько дней и вернутся домой. #дизельшоу #дизельстудио #украина #киев #егоркрутоголов #юмор #новости #новость #материнство #роды #знаменитости #беременность
Девять лет назад, когда родился их первый сын Лева, пара не прибегала к помощи нянь и все делала самостоятельно. В этот раз тоже планируют окутать ребенка родительской любовью и заботой.
Интересно то, что Катя и Егор, которые имеют безумные рабочие графики, не планируют пользоваться услугами няни, а будут самостоятельно ухаживать за ребенком. "Я уже прошу ее. Ну, может, сельди тебе? Может, еще чего? Погоняй мужика своего, что же это за беременность такая?" – с юмором мужчина рассказывает про свою жену, беременность которой проходит спокойно и без вкусовых изменений.