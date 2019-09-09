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Звезда "Дизель Шоу" во второй раз стал отцом (Фото)

Звезда "Дизель Шоу" во второй раз стал отцом (Фото)
10:30 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:В семье Егора Крутоголова случилось пополнение. 8 сентября в одном из киевских роддомов жена актера Екатерина родила ему крепкого и здорового второго ребенка.

Украинский телеведущий, актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов, который попал в страшное ДТП, стал отцом во второй раз. 39-летний артист сообщил о рождении сына в воскресенье, 8 сентября.

Сообщается, что пока что Егор и Катя подробностями не делятся, только написали, что малыш — настоящий богатырь.

Мама сын проведут с ребенком в больнице еще несколько дней, а затем вернутся домой.

Отметим, Егор и Катя Крутоголовы знакомы 20 лет, в браке 13 лет. Они счастливы и воспитывают девятилетнего сына Леву. 

 
 
 
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ЕГОР КРУТОГОЛОВ СТАЛ ПАПАНЬКОЙ ВО ВТОРОЙ РАЗ  Актер и художественный руководитель «Дизель Студио», Егор Крутоголов и его жена Катя летом рассказали, что ждут второго ребенка. Только что актер поделился ошеломительной новостью – мальчик Макс появился на свет. ⠀ В воскресенье, 8 сентября, в 20:42 Егор Крутоголов написал «семье Дизель»: «Катя и я родили! Это мальчик, очень похоже, что мой сын!». ⠀ Пока Егор и Катя подробностями не делятся, только сообщили, что малыш настоящий богатырь! Вес новорожденного «дизеленыша» – 3910 г, а рост 57 см. О выборе имени Егор ранее рассказывал такую историю: ⠀ - Решили назвать мальчика Максом все вместе. Это было трехстороннее соглашение: Лева предложил, я подтвердил, мама не возражала. ⠀ Все Дизели искренне поздравляют и поддерживают семью, желают крохе и маме здоровья. Сейчас Катя чувствует себя хорошо. Они проведут с ребенком в больнице еще несколько дней и вернутся домой. #дизельшоу #дизельстудио #украина #киев #егоркрутоголов #юмор #новости #новость #материнство #роды #знаменитости #беременность

Публикация от Дизель Студіо (@dizelstudio)

Девять лет назад, когда родился их первый сын Лева, пара не прибегала к помощи нянь и все делала самостоятельно. В этот раз тоже планируют окутать ребенка родительской любовью и заботой.

Семья актера "Дизель Шоу" ждет пополнение в семье

Интересно то, что Катя и Егор, которые имеют безумные рабочие графики, не планируют пользоваться услугами няни, а будут самостоятельно ухаживать за ребенком. "Я уже прошу ее. Ну, может, сельди тебе? Может, еще чего? Погоняй мужика своего, что же это за беременность такая?" – с юмором мужчина рассказывает про свою жену, беременность которой проходит спокойно и без вкусовых изменений.

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Все по теме:

Знаменитость, Украинский телеведущий, Дизель Студио, Дизель шоу, Егор Крутоголов, Катя Крутоголова, Лева.
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