Звезда "Дизель Шоу" во второй раз стал отцом (Фото)

Новости шоу бизнеса:В семье Егора Крутоголова случилось пополнение. 8 сентября в одном из киевских роддомов жена актера Екатерина родила ему крепкого и здорового второго ребенка.

Украинский телеведущий, актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов, который попал в страшное ДТП, стал отцом во второй раз. 39-летний артист сообщил о рождении сына в воскресенье, 8 сентября.

Сообщается, что пока что Егор и Катя подробностями не делятся, только написали, что малыш — настоящий богатырь.

Мама сын проведут с ребенком в больнице еще несколько дней, а затем вернутся домой.

Отметим, Егор и Катя Крутоголовы знакомы 20 лет, в браке 13 лет. Они счастливы и воспитывают девятилетнего сына Леву.

Девять лет назад, когда родился их первый сын Лева, пара не прибегала к помощи нянь и все делала самостоятельно. В этот раз тоже планируют окутать ребенка родительской любовью и заботой.

Интересно то, что Катя и Егор, которые имеют безумные рабочие графики, не планируют пользоваться услугами няни, а будут самостоятельно ухаживать за ребенком. "Я уже прошу ее. Ну, может, сельди тебе? Может, еще чего? Погоняй мужика своего, что же это за беременность такая?" – с юмором мужчина рассказывает про свою жену, беременность которой проходит спокойно и без вкусовых изменений.