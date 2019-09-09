Неожиданно: Брат Кейт Миддлтон привел свою собаку на красную дорожку (Фото)

Новости шоу бизнеса:Учитывая, что на гламурный вечер все гости приходят парами, никто не смог упрекнуть брата королевской особы, что он пришел один.

32-летний брат Кейт и Пиппы Миддлтон, который в отличие от сестер не показывает публично свою личную жизнь, пришел на красную дорожку ежегодной церемонии вручения премии GQ Men of the Year Awards в Лондоне.

По красной дорожке Миддлтон прошелся со своей собакой Эллой! К слову, на мероприятии были замечены Дэвид и Виктория Бекхэм, Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл, Эль Фаннниг, Кайли Миноуг и другие звезды.

Собака Элла чинно шла рядом с хозяином, не проявляя особого интереса к окружающим. И Джеймс, и четвероногий друг спокойно позировали перед папарацци на красной дорожке. Джеймс Миддлтон был одет в бордовый бархатный смокинг, его спутница Элла — в черный жилет.

Как известно, после свадьбы Кейт Миддлтон с принцем Уильямом у Джеймса началась депрессия из-за чрезмерной популярности. Он смог справиться с проблемами только благодаря собакам, с которыми мужчина обожает проводить время.

Также родной брат герцогини Кембриджской проходил курс интенсивной терапии со специалистами, а десятилетняя собака Элла сопровождала Джеймса на все сеансы. Потому на собаке можно увидеть жилет с нашивкой Pets as Therapy. Это знак британской благотворительной организации, которая поддерживает посещение терапевтов с домашними любимцами.

Известно, что Элла — одна из пяти собак в команде Миддлтона, которая состоит из четырех кокер-спаниелей и золотистого ретривера.

Кроме того, на церемонии вручения премии GQ Men of the Year Awards присутствовали и другие звезды: Виктория Бекхэм, Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл, Эль Фаннниг, Кайли Миноуг и другие.