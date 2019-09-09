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Позор: Наталью Могилевскую жестко раскритиковали (Фото)

Позор: Наталью Могилевскую жестко раскритиковали (Фото)
11:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Поклонники танцевального проекта "Танці з зірками" раскритиковали артистку.

Зрители шоу "Танці з зірками" жестко раскритиковали Наталью Могилевскую, которая работала ведущей балкона в третьем прямом эфире.

Вчера, 8 сентября, на "1+1" состоялся третий прямой эфир шоу "Танці з зірками". Он был самым чувственным и страстным. Ведущей балкона в этот раз стала Наталья Могилевская – она дарила каждой паре розу из Национального ботанического сада. Многие решили, что перед эфиром Могилевская приняла "на грудь".

"Испанский стыд) какое-то позорище) завалила эфир, еще и слова собственной песни забыла", "Может бы вы проверяли артистов перед эфиром на наркотики и алкоголь, а? что б не вышло так как с Наташей)))", "Пожалуйста, больше не ставьте ее ведущей, что она несет", "У Могилевской концертные залы пустуют? что она творит? ппц", "Я конечно очень извиняюсь, но ведущая из неё ещё хуже чем из Ласточкина", "Ничего не понятно вообще....что с ней сегодня ? Полный бред", "Она меня разочаровала", "Человек носит звание народной артистки, что это было весь вечер? Эфир провал, ведущая балкона - позор", - возмущены фанаты шоу. 

 
 
 
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Коли я дізналася про повернення наших героїв, я зробила незапланованний виступ. І я впевнена, що коли мільйони людей одночасно читають молитву, я вірю, що цей намір стає в мільйони разів сильнішим, він здійснюється. Я зробила молитву за нашу світлу перемогу в прямому ефірі разом з глядачем і заспівала нові вірші до музики Гімну України, які написала ще в День Незалежності і презентувала на своему благодійному концерті для підтримки та реконструкції Національного Ботанічного Саду. Дякую оркестрові телеканалу 1+1 за підтримку цієї сердечної імпровізації P.S. Посилання на відео в описі профілю. Сьогодні чекайте прем’єру, повну версію моїх віршів на музику Вербицького, яку ми записали разом з учнями моєі школи Зірок @talantschool

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

"Танцы со звездами 2019": Наталья Могилевская возвращается в шоу

Сама Наталья Могилевская никак не комментариует свою работу в эфире. В своем посте в соцсетях после выпуска она лишь написала, что исполнение гимна во время прямой трансляции было незапланированным.

"Когда узнала про возвращение наших героев, я сделала незапланированное выстпление. И я уверена, что миллионы людей одновременно читают молитву, я верю, что это намерение становится в миллионы раз сильнее, оно осуществляется", - написала Наталья.

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Знаменитости, Наталья Могилевская, Певица, Артистка.
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