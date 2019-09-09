Известен пол первенца Наталки Карпы (Фото)

Новости шоу бизнеса:На новых фото можно увидеть, как беременная Наталка Карпа прикрывает округлившийся живот объемными нарядами или кардиганами.

Украинская певица Наталка Карпа ожидает первенца, а теперь стал известен пол малыша.

Как стало известно ранее, заслуженная артистка Украины Наталка Карпа беременна. 38-летняя певица ждет первенца от своего супруга Евгения Терехова, с которым она в браке с 2016 года. Об этом эксклюзивно рассказал инсайдер еще в средине августа. Тогда Карпа находилась ориентировочно на четвертом месяце.

Однако эту новость украинская исполнительница старательно скрывает. Она хотела сохранить это в тайне, так как считает, что период вынашивания ребенка – самое сокровенное в жизни женщины.

И пока Карпа не спешит делиться новостью о пополнении в семье, инсайдер рассказал о том, кого звезда ожидает: мальчика или девочку. Так, первым ребенком популярной исполнительницы станет девочка. Подобрали ли имя для малышки, пока неизвестно. Однако поклонники уверены, что она будет такой же талантливой и красивой, как и родители.