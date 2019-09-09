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Понедельник, 09.09.2019
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Известен пол первенца Наталки Карпы (Фото)

Известен пол первенца Наталки Карпы (Фото)
12:54 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На новых фото можно увидеть, как беременная Наталка Карпа прикрывает округлившийся живот объемными нарядами или кардиганами.

Украинская певица Наталка Карпа ожидает первенца, а теперь стал известен пол малыша.

Как стало известно ранее, заслуженная артистка Украины Наталка Карпа беременна. 38-летняя певица ждет первенца от своего супруга Евгения Терехова, с которым она в браке с 2016 года. Об этом эксклюзивно рассказал инсайдер еще в средине августа. Тогда Карпа находилась ориентировочно на четвертом месяце.

Однако эту новость украинская исполнительница старательно скрывает. Она хотела сохранить это в тайне, так как считает, что период вынашивания ребенка – самое сокровенное в жизни женщины.  

 
 
 
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Я люблю моду! Не завжди встигаю за нею, але кожному своє! Особливо, коли ти роками рафінуєш, щось індивідуальне, власне)! Люблю початок осені, тому що він майже завжди розпочинається з українським тижнем моди, з показами рідних дизайнерів, з особливим рухом в фешн площині! Не скажу, що відвідувала всі покази, але відбіркові на яких була - дуже сподобались @anastasiiaivanova_official @malva.florea @kristina_laptso , дякую за запрошення! #UFW до зустрічі в новому сезоні)! П.с. Ну, і не могла пройти повз, і не зробити світлину на бренд волі улюбленого @jetsetterua , у якого ювілей- 10 років

Публикация от Наталка КАРПА (@natalkakarpa)

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И пока Карпа не спешит делиться новостью о пополнении в семье, инсайдер рассказал о том, кого звезда ожидает: мальчика или девочку. Так, первым ребенком популярной исполнительницы станет девочка. Подобрали ли имя для малышки, пока неизвестно. Однако поклонники уверены, что она будет такой же талантливой и красивой, как и родители.

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Дети, Беременность, Знаменитости, Певица, Артистка, Наталка Карпа.
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