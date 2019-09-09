Известен пол первенца Наталки Карпы (Фото)

Украинская певица Наталка Карпа ожидает первенца, а теперь стал известен пол малыша.
Как стало известно ранее, заслуженная артистка Украины Наталка Карпа беременна. 38-летняя певица ждет первенца от своего супруга Евгения Терехова, с которым она в браке с 2016 года. Об этом эксклюзивно рассказал инсайдер еще в средине августа. Тогда Карпа находилась ориентировочно на четвертом месяце.
Однако эту новость украинская исполнительница старательно скрывает. Она хотела сохранить это в тайне, так как считает, что период вынашивания ребенка – самое сокровенное в жизни женщины.
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Я люблю моду! Не завжди встигаю за нею, але кожному своє! Особливо, коли ти роками рафінуєш, щось індивідуальне, власне)! Люблю початок осені, тому що він майже завжди розпочинається з українським тижнем моди, з показами рідних дизайнерів, з особливим рухом в фешн площині! Не скажу, що відвідувала всі покази, але відбіркові на яких була - дуже сподобались @anastasiiaivanova_official @malva.florea @kristina_laptso , дякую за запрошення! #UFW до зустрічі в новому сезоні)! П.с. Ну, і не могла пройти повз, і не зробити світлину на бренд волі улюбленого @jetsetterua , у якого ювілей- 10 років
И пока Карпа не спешит делиться новостью о пополнении в семье, инсайдер рассказал о том, кого звезда ожидает: мальчика или девочку. Так, первым ребенком популярной исполнительницы станет девочка. Подобрали ли имя для малышки, пока неизвестно. Однако поклонники уверены, что она будет такой же талантливой и красивой, как и родители.