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Плюс-сайз модель Тесс Холлидей вышла на подиум в облегающем платье (Фото, Видео)

Плюс-сайз модель Тесс Холлидей вышла на подиум в облегающем платье (Фото, Видео)
13:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезда вышла в облегающем наряде из весенне-летней коллекции 2020 года и привлекла немало внимания к себе.

Пышнотелая модель Тесс Холлидей появилась на подиуме от бренда Chromat в рамках нью-йоркской Недели моды. 

Американская модель Холлидей, вес которой превышает 150 килограммов, годами борется за бодипозитив. Женщина создала себе образ уверенной женщины в социальных сетях, которая не боится щеголять пышными формами. В августе Тесс сообщила, что страдает от депрессии и стала появляться на публике реже. Поэтому ее выход на подиум стал неожиданным для многих пользователей в сети.

Как известно, бренд Chromat всегда берет на свои показы коллекций моделей разных национальностей и типажей, продвигая разнообразие. 

На подиуме модель появилась в белом облегающем платье с принтом в виде надписи Sample size. Этой фразой дизайнеры решили привлечь внимание к тому, что в модном мире много одежды шьют на так называемый нулевой размер, который подходит только на идеальные модельные параметры. 

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В сентябре 2018-го скандальный журналист Пирс Морган обратился к Тесс Холлидей Ты можешь умереть, – журналист обратился к пышнотелой модели Тесс Холлидей с неожиданным заявлением. Мужчина обратил внимание на вес звезды и отметил, что она страдает морбидным ожирением, а значит, может получить серьезные заболевания.

Таким образом, представитель СМИ намекнул, что избыточный вес может убить манекенщицу. Строптивая Тесс, 150-килограммовая модель Тесс Холлидей ответила на критику обнаженным фото: 18+ которая при росте 1,6 метра весит более 150 килограммов, ответила, что в восторге от своего вида, а хейтеры всегда будут преследовать ее.

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Знаменитости, Стиль, Образ, Подиум, Тесс Холлидэй, Модель Тесс Холлидей.
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