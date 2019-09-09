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Кайя Гербер скопировала образ своей матери (Фото)

Кайя Гербер скопировала образ своей матери (Фото)
14:51 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:18-летняя модель выбрала для праздничной вечеринки необычный наряд, которым отдала дань уважения своей матери.

На днях Кайя Гербер с размахом отметила свое совершеннолетие. 

Юная модель примерила образ суперзвезды 90-ых на праздновании своего 18-летия в нью-йоркском ночном клубе Paradise Club. Кайя предстала перед гостями в черной мини-юбке с высоким вырезом, полупрозрачном корсете с ремешками, с золотыми аксессуарами и высокой укладкой.

Как подметили поклонники и журналисты, образ Гербер ― это почти точная копия наряда, в котором Синди Кроуфорд блистала на премии MTV Video Music Awards в 1992 году. 

 
 
 
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Cindy & Kaia 

 
 
 
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September 6: Kaia arriving at her 18th birthday party in New York. #kaiagerber: Splash News.

Публикация от Kaia Gerber Daily (@kaiagerbersdaily)

Лучшим подарком на день рождения Кайя признала ее обложку октябрьского выпуска Vogue, в котором она дала интервью совместно со своей матерью. Пока сама Гербер рассуждала о любви и свободном времяпрепровождении, Кроуфорд решительно выступила против обвинений в раскрутке дочери. 

 
 
 
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Kaia on @stellamaxwell's instagram story. #kaiagerber

Публикация от Kaia Gerber Daily (@kaiagerbersdaily)

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И вы, и я знаем, что такие бренды, как Chanel или Vogue, могли пригласить ее на прослушивание по моей просьбе, но они не стали бы заключать с ней контракт только потому, что она моя дочь. Я хочу сказать, Кайя делает то, чего я не могла, — заявила Синди.

Так это или нет, поклонники решают для себя сами, однако факт остается фактом: с каждым годом Кайя Гербер становится все востребованнее как на модном подиуме, так и на страницах глянцевых изданий.

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Знаменитости, Стиль, Образ, Наряды, Кайя Гербер.
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