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Сегодня Мишель Уильямс – 39: фильмы с актрисей, которые стоит посмотреть (Видео)

Сегодня Мишель Уильямс – 39: фильмы с актрисей, которые стоит посмотреть (Видео)
15:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Ко дню рождения Мишель Уильямс мы решили подобрать 6 самых популярных фильмов, которые не только принесли славу звезде, но и в которых она показала свой талант.

Голливудская актриса Мишель Уильямс 9 сентября празднует свое 39-летие. Знаменитость, которая бросила школу ради карьеры, достигла немалых успехов в шоу-бизнесе, которыми может смело щеголять.

Мишель Уильямс – одна из ведущих голливудских актрис. Звезда в 39 лет может похвастаться немалой фильмографией и наградами, в частности, "Золотым глобусом".

Свою актерскую карьеру Мишель начала в подростковом возрасте. Звезда даже отказалась от учебы в школе для съемок в популярном сериале "Бухта Доусона". Тогда Мишель Уильямс было всего 15 лет. После участия в сериале актрису стали приглашать в десятки фильмов.

"Горбатая гора", 2005 

В оскароносном фильме Мишель Уильямс сыграла роль жены главного героя Ениса Дел Мара – Альму. По сюжету актриса играет хрупкую девушку, которая становится мамой двоих детей. И хотя героиня Мишель была второстепенной, однако ее талант отметили самые требовательные критики.

"7 дней и ночей с Мэрилин", 2012 

Мишель Уильямс сыграла главную роль в фильме "7 дней и ночей с Мэрилин", превратившись в легендарную Мэрилин Монро. За участие в киноленте актриса получила награду "Золотой глобус".

"Манчестер у моря", 2016 

Знаковой ролью в карьере Мишель Уильямс было участие в фильме "Манчестер у моря". Кинолента, в которой звезда сыграла бывшую жену главного героя Рэнди Чендлера, была номинирована на несколько премий, в частности, "Оскар".

"Остров проклятых", 2010 

Мишель сыграла и умершую жену пациента психиатрической больницы Эндрю Леддиса. Актриса появилась в фильме вместе с талантливым Леонардо Ди Каприо.

"Голубой Валентин", 2010 

Вместе с Райаном Гослингом актриса сыграла главную роль в романтическом фильме "Голубой Валентин". За участие в этой киноленте Мишель Вильмс получила награду "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса".

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"Веном", 2018

Известный журналист, стремящийся раскрыть ложь одной из корпораций, случайно заразился симбиотом. Желая показать миру испытания над людьми, он становится подопытным, поскольку постепенно превращается в безжалостного и опасного Венома. Мишель Уильямс сыграла в фильме бывшую жену главного героя, которая пытается вылечить его.

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Фильмы, Кино, Знаменитости, День рождения, Актриса, Мишель Уильямс.
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