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Верка Сердючка возвращается на сцену

Верка Сердючка возвращается на сцену
18:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Талантливый композитор и певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, признался, что хочет вернуться на большую сцену.

Он уже начал работу над новыми песнями, которые, вероятно, представит перед Новым годом.

О стремлении восстановить вокальную карьеру Верка Сердючка заявила во время грандиозного концерта на НСК "Олимпийский", который прошел 8 сентября. Это было первое выступление артиста перед украинской аудиторией после летней паузы. Поэтому выход на сцену Андрея Данилко сорвал овации в зале, а сам певец заявил, что хотел бы восстановить свою вокальную карьеру.

По словам пиар-менеджера Андрея Данилко, певец уже начал работу над созданием новых песен.

Пока идет работа над новыми песнями, поэтому, скорее всего, вскоре появится что-то новенькое в его творчестве. Ну, наверное, это можно расценивать, как возвращение Верки Сердючки на сцену, – рассказал Андрей Уренев.

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Пока неизвестно, когда именно состоится презентация новых треков Верки Сердючки. Вероятно, это произойдет во время рождественско-новогодних праздников.

Как известно, в июле 2018 года все отечественные СМИ заполонили новости: зажигательная Верка Сердючка уходит со сцены Андрей Данилко завершает вокальную карьеру в образе Верки Сердючки . Тогда артистка анонсировала прощальное турне после летней паузы и заявила, что на этом завершит свою карьеру.

Это будет грандиозное выступление артистки, которая соскучилась по своим зрителем. Яркое шоу, достойное Верки Сердючки. Она сама по себе уже праздник! Кстати, кроме известных песен, Верка подготовила несколько новых композиций, – говорилось в официальном заявлении.

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Поэтому, вероятно, возвращение Верки Сердючки на сцену будет не длительным. В то же время Андрей Данилко продолжит участвовать в съемках популярных проектов, в частности, Х-Фактор, премьера которого запланирована на 14 сентября.

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Андрей Данилко, Верка Сердючка, Артист, Певец, Композитор.
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