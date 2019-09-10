Уникальные снимки секс-символа мира (Фото) История Моники Беллуччи настоящая сказка грязного утенка, превратившегося в прекрасного лебедя. Даже отец звезды не стеснялся говорить, что она была уродцем. В детстве у актрисы были короткие волосы, стрижка «под мальчика». И сейчас с трудом в этом веришь, когда у Моники Беллуччи шикарные и пышные локоны. Модель лишь в 12 лет поняла и научилась пользоваться своей внешностью, притягивая людей как магнит. Она надевала каблуки, делала макияж, а короткие волосы скрывала тюрбаном.