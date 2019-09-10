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Голливудская актриса показала соблазнительное фото в купальнике

Голливудская актриса показала соблазнительное фото в купальнике
08:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На днях актриса превзошла себя: в блоге она разместила очень горячее фото, которое взбудоражило сеть.

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко потрясла сеть. Звезда опубликовала эротическое фото, которое уже успело взбудоражить инстаграм. 

Минибикини, сексуальные снимки в бассейне или соблазнительные корсеты – Ольга Куриленко любит делиться с поклонниками откровенными снимками, демонстрируя всем свою роскошную фигуру.

Перед камерой звезда Ольга Куриленко предстала в купальнике, который едва прикрывал ее грудь. Еще большей пикантности съемке добавляла локация: голливудская звезда позировала на деревянном столе возле бассейна. 

Скучаю по отдыху,– игриво написала Ольга Куриленко под фото. 

 
 
 
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Missing the holidays! @vanmalder #HolidayVibes #Summer

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

Автором сексуальной фотографии был фотограф Патрис ван Мальдер. Именно он пополнил портфолио украинской красавицы Ольги Куриленко роскошными снимками в купальниках. Сама съемка прошла в августе 2019 года во Франции и уже успела наделать шума среди пользователей сети.  

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"Какая безупречная женщина! У вас самое совершенное тело, что я видел", "Очень сексуально", "Ольга, вы такая красивая и удивительная во всем, что делаете", "Как богиня!" – написали пораженные пользователи Сети.

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Все по теме:

Актриса, Ольга Куриленко, Знаменитость, Голливудская актриса, Фото в купальнике.
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