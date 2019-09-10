Солистка Kazka сделала селфи в ванной (Фото)

27-летняя Александра Зарицкая часто делится со своими поклонниками собственными фото на странице группы в Инстаграм.
На фотографиях Александра лежит в ванной без одежды, демонстрируя на камеру свою грудь и роковой макияж.
"Сегодня хочется быть настоящей, соблазнительной, смелой", — подписала снимки исполнительница.
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Поклонники Александры пришли в восторг от фотографий девушки в таком смелом образе.
"Очень сексуальная и красивая", "Какая горячая", "Да кто блин моется в душе в губной помаде и в макияже?", "Казка повзрослела?", "Не святая", "Капец, могла бы сразу голой, ну а что", — пишут люди.