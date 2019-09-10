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Солистка Kazka сделала селфи в ванной (Фото)

Солистка Kazka сделала селфи в ванной (Фото)
09:43 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На этот раз исполнительница решила продемонстрировать откровенные фото, на которых она позирует обнаженной

27-летняя Александра Зарицкая часто делится со своими поклонниками собственными фото на странице группы в Инстаграм. 

На фотографиях Александра лежит в ванной без одежды, демонстрируя на камеру свою грудь и роковой макияж.

"Сегодня хочется быть настоящей, соблазнительной, смелой", — подписала снимки исполнительница. 

 
 
 
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Сьогодні хочеться бути справжньою, звабливою, сміливою

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Дженнифер Лопес кардинально сменила образ (Фото)

Поклонники Александры пришли в восторг от фотографий девушки в таком смелом образе.

"Очень сексуальная и красивая", "Какая горячая", "Да кто блин моется в душе в губной помаде и в макияже?", "Казка повзрослела?", "Не святая", "Капец, могла бы сразу голой, ну а что", — пишут люди.

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Знаменитости, Селфи, KAZKA, Александра Зарицкая, Солистка KAZKA.
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