Солистка Kazka сделала селфи в ванной (Фото)

Новости шоу бизнеса:На этот раз исполнительница решила продемонстрировать откровенные фото, на которых она позирует обнаженной

27-летняя Александра Зарицкая часто делится со своими поклонниками собственными фото на странице группы в Инстаграм.

На фотографиях Александра лежит в ванной без одежды, демонстрируя на камеру свою грудь и роковой макияж.

"Сегодня хочется быть настоящей, соблазнительной, смелой", — подписала снимки исполнительница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сьогодні хочеться бути справжньою, звабливою, сміливою Публикация от KAZKA (@kazka.band) 9 Сен 2019 в 10:24 PDT

Поклонники Александры пришли в восторг от фотографий девушки в таком смелом образе.

"Очень сексуальная и красивая", "Какая горячая", "Да кто блин моется в душе в губной помаде и в макияже?", "Казка повзрослела?", "Не святая", "Капец, могла бы сразу голой, ну а что", — пишут люди.