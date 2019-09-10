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"Мисс Украина 2019": откровенные фото участниц
"Мисс Украина 2019": откровенные фото участниц

"Мисс Украина 2019": откровенные фото участниц

"Мисс Украина 2019": откровенные фото участниц
10:47 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:На снимках все девушки позируют в одинаковых купальниках с трендовым принтом.

В четверг, 12 сентября, во Дворце "Украина" пройдет финальное шоу национального конкурса красоты "Мисс Украина 2019". О дате события сообщил Национальный комитет конкурса на своей странице в Facebook еще в начале августа.

Конкурс "Мисс Украина 2019" – несомненно, одно из самых ожидаемых светских мероприятий в году.

Совсем скоро именно эти девушки окажутся на сцене Дворца "Украина", на самом масштабном шоу страны, – говорится в сообщении.

Появилась обновленная афиша конкурса, где можно увидеть, что состав артистов, которые в этот день выйдут на главную сцену страны, пополнился еще двумя яркими именами. 

В финал конкурса "Мисс Украина 2019" попали:

1. Елизавета Адамская

2. Юлия Высоцкая

3. Кристина Герман

4. Кристина Гордиенко

5. Инна Гудзь

6. Кристина-Диана Записоцкая

7. Яна Иванова

8. Татьяна Калакуцкая

9. Марина Киосе

10. Валерия Кучеренко

11. Марта Марциняк

12. Людмила Милевская

13. Юлия Мосейко

14. Анастасия Никитюк

15. Маргарита Паша

16. Елена Руденко

17. Елена Смирнова

18. Марина Сотник

19. Анастасия Стеценко

20. Юлия Ткач

21. Елена-Эвелина Фирут

22. Анастасия Чайка

23. Татьяна Чапля

24. Наталья Червоная

25. Диана Шабас

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Красная дорожка стартует в 19:00, а непосредственно шоу – в 20:00. Уже в этот четверг мы узнаем имя новой победительницы "Мисс Украина", которая будет носить звание самой красивой девушки страны и станет обладательницей денежного приза.

Это является уникальный проект, который имеет эксклюзивное право представления нашей страны на престижных международных конкурсах: Miss World, Miss Earth, Miss International.

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Все по теме:

Украина, Конкурс, Конкурс красоты, Мисс-Украина, Мисс Украина 2019, Девушки Украины, Фото в купальниках.
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