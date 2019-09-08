Английский необязателен: ТОП-10 знаменитостей, которые стали успешными без знания нужного языка (Фото)

1 Антонио Бандерас Самый интернациональный актер современности использовал проверенный трюк, чтобы прорваться в Голливуд: он просто умолчал о незнании английского языка. Его испанский агент уверил американского режиссера, что Антонио свободно владеет английским. В итоге была назначена встреча в Лондоне. В одном из своих интервью Антонио Бандерас пошутил о том, что на этой встрече он ограничивался лишь ответом "yes" на все вопросы и утверждения режиссера. Несмотря на это, две недели спустя Антонио Бандерас уже летел на съемки в Нью-Йорк и выучил фонетическую транскрипцию текста роли.

2 Хавьер Бардем Джон Малкович положил глаз на испанского актера еще в 90-тые годы. В это время Хавьер не знал ни слова по-английски, а уже в 2002 году он сыграл главную роль в фильме Джона Малковича "Танцующая наверху ". Вначале актеру дали роль помощника детектива, но съемки были перенесены по техническим причинам, а Хавьер смог выучить английский за это время. Благодаря этому он все-таки получил главную роль в картине Малковича.

3 Марион Котийяр Она привлекла внимание голливудских режиссеров своей работой в фильме "Жизнь в розовом цвете" (2007), в котором воплотила певицу Эдит Пиаф. Эта роль принесла Марион номинацию на премию "Оскар". Актриса стала получать множество предложений от американских режиссеров. Для своей первой роли она учила английский каждый день на протяжении четырех месяцев.

4 Жан Дюжарден Этот актер внезапно и уверенно вошел в мир Голливуда. Ему посчастливилось сыграть главную роль в фильме "Артист" (2011). Эта картина стала данью немому кино, а Жан Дюжарден получил "Оскар" в номинации "лучший актер". Французский актер сыграл в фильме без единой реплики, поэтому мало кто знает, что он не мог сказать ни слова на английском. К слову, Жан Дюжарден выборол статуэтку у всеми любимого, признанного актера Джорджа Клуни.

5 Моника Белуччи Сейчас она с легкостью говорит на нескольких языках, хотя признается, что раньше имела сложности с изучением иностранных языков. Моника выучила английский в двухтысячные годы, хотя в 1992 году была приглашена в Голливуд для съемок в фильме "Граф Дракула" (1992) Френсиса Форда Копполы. Лос-Анджелес принял Монику без знания английского и сделал международной звездой кинематографа. В одном из интервью актриса призналась: "Я никогда не брала уроков английского. Не знаю, как выучила этот язык".

6 Ялица Апарисио Альфонсо Куарон искал неизвестную актрису для главной роли в своем фильме "Рим" (2018) и нашел свой идеал. Ялица Апарисио была номинирована на "Оскар" за роль в этом фильме. Это была первая большая роль в ее карьере и первый выход на красную дорожку. Сейчас она пытается выучить английский язык, чтобы стать частью Голливуда.

7 Сальма Хайек В 2003 году Сальма Хайек рассказала Опре Уинфри о своем сложном пути к признанию: "Я не знала английского, у меня не было грин-карты (позволяет иностранцам работать в США), я не умела водить и вообще ни с кем не могла общаться". Да, самым тяжелым для Сальмы было изучение языка Шекспира. Несмотря на это, через год она сыграла главную роль в фильме "Моя безумная жизнь" (1993), в которой сыграла роль иностранки, что пытается выжить в Лос-Анджелесе. Во время этого интервью с Опрой Уинфри, Сальма Хайек уже была номинирована на премию "Оскар" за роль в фильме "Фрида".

8 Арнольд Шварценеггер Когда Арнольд переехал в Лос-Анджелес, он не знал ни слова на английском. Сейчас он известен не только как один из самых успешных актеров мира, но и как губернатор Калифорнии. В 19 лет Арнольд Шварценеггер получил титул "Мистер мира", после чего пересек океан, чтобы стать культуристом и начать карьеру в большом кино. Из-за сильного австрийского акцента актера часто дублировали, но со временем этот акцент стал его фирменным знаком.

9 Пенелопа Крус Первая испанская актриса, получившая "Оскар" (в 2009 году за роль в фильме "Вики Кристина Барселона"), пошутила о полном игнорировании английского языка, когда она прибыла в Голливуд. Она сказала это, когда открывала свою звезду на Аллее славы в сопровождении Джонни Деппа. "Я знала только две фразы. Первая - "How are you" (Как дела?), а вторая – "I want to work with Johnny Depp" (Я хочу работать с Джонни Деппом)". В этом году актрисе посчастливилось работать с Деппом в двух фильмах. И, конечно, с английским тоже уже было все в порядке.