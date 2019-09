Английский необязателен: ТОП-10 знаменитостей, которые стали успешными без знания нужного языка (Фото)

9

Пенелопа Крус

Первая испанская актриса, получившая "Оскар" (в 2009 году за роль в фильме "Вики Кристина Барселона"), пошутила о полном игнорировании английского языка, когда она прибыла в Голливуд. Она сказала это, когда открывала свою звезду на Аллее славы в сопровождении Джонни Деппа. "Я знала только две фразы. Первая - "How are you" (Как дела?), а вторая – "I want to work with Johnny Depp" (Я хочу работать с Джонни Деппом)". В этом году актрисе посчастливилось работать с Деппом в двух фильмах. И, конечно, с английским тоже уже было все в порядке.