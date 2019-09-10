Надя Дорофеева показала роскошное тело в новом откровенном платье (Фото)

Новости шоу бизнеса:Она предстала в соблазнительном мини-платье леопардовой окраски.

Известная в Украине певица Надя Дорофеева показала оригинальный снимок, который был сделан в рамках фотосессии для не менее популярного глянца. Артистка недавно украсила собой обложку журнала.

На этот раз она опубликовала фото на своей странице в социальной сети, но уже в другом не менее пикантном наряде.

На новом снимке девушка позирует в бежевом наряде, который по низу украшен золотистыми пайетками. В нем она воплотила образ сексуальной русалки. На снимке Дорофеева полулежит на полу, наряд подчеркивает ее изящную фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Создаю волны Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 5 Сен 2019 в 8:34 PDT

На фото видно, что артистка позирует в бежевом топе с длинными рукавами и в полупрозрачной юбке средней длины. Дорофеева подписала снимок фразой, которая отсылает поклонников к песне, которую она исполнила в дуэте с Монатиком.

Поклонники оценили по достоинству свою русалку и засыпали комплиментами о красоте певицы и сексуальной привлекательности. Также у нее спросили, отдыхает ли она когда-нибудь.