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Надя Дорофеева показала роскошное тело в новом откровенном платье (Фото)

Надя Дорофеева показала роскошное тело в новом откровенном платье (Фото)
11:07 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Она предстала в соблазнительном мини-платье леопардовой окраски.

Известная в Украине певица Надя Дорофеева показала оригинальный снимок, который был сделан в рамках фотосессии для не менее популярного глянца. Артистка недавно украсила собой обложку журнала.

На этот раз она опубликовала фото на своей странице в социальной сети, но уже в другом не менее пикантном наряде.

На новом снимке девушка позирует в бежевом наряде, который по низу украшен золотистыми пайетками. В нем она воплотила образ сексуальной русалки. На снимке Дорофеева полулежит на полу, наряд подчеркивает ее изящную фигуру. 

 
 
 
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Создаю волны

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

"На себя не похожа": Надя Дорофеева показала себя настоящую

На фото видно, что артистка позирует в бежевом топе с длинными рукавами и в полупрозрачной юбке средней длины. Дорофеева подписала снимок фразой, которая отсылает поклонников к песне, которую она исполнила в дуэте с Монатиком.

Поклонники оценили по достоинству свою русалку и засыпали комплиментами о красоте певицы и сексуальной привлекательности. Также у нее спросили, отдыхает ли она когда-нибудь.

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Знаменитости, Стиль, Образ, Певица, Наряд, Артистка.
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