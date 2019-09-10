Причина внезапной смерти Майи-Лесии Нейлор (Фото)

Новости шоу бизнеса:Врачам не удалось спасти 16-летнюю британку, поэтому они только констатировали смерть.

Британская актриса Майя-Лесия Нейлор умерла еще 7 апреля, однако ее таинственная гибель в 16 лет привлекла внимание всех мировых СМИ. Представители звезды заявляли, что она упала в обморок и больше не очнулась. Однако журналисты узнали, что на самом деле девушка совершила самоубийство.

Как сообщает The Daily Mail, Майя-Лесия Нейлор повесилась в своей комнате после разговора с родителями. Родственники девушки, которые обнаружили ее вскоре после спора, пытались спасти юную актрису и успели доставить ее в один из госпиталей Лондона.

Причиной для самоубийства Майи-Лесии Нейлор стала плохая успеваемость в школе. Родители актрисы получили информацию из учебного заведения, что оценки девушки значительно ниже, чем раньше. Эти показатели могли повлиять на экзамен, который 16-летняя Нейлор должна была сдавать в конце учебного года, и ее поступление в колледж. Поэтому родители запретили Майи-Лесии посещать вечеринки и попросили более ответственно отнестись к экзамену.

Посмотреть эту публикацию в Instagram She was a make-up queen Публикация от RIP (@mya.lecia) 2 Май 2019 в 8:05 PDT

Вечер перед смертью звезда "Облачного атласа" провела с родственниками в семейном имении. Майя-Лесия посмотрела с родителями фильм, в котором была сцена самоубийства, что и подтолкнуло ее к суициду. Актриса попрощалась с родителями и повесилась в своей комнате. Сейчас ни представители Майи-Лесии, ни ее родственники не комментируют новость о самоубийстве.