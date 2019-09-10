Даша Трегубова показала новое чувственное фото

Новости шоу бизнеса:Даша Трегубова запечатлена на снимке с черной лошадью.

Телеведущая Даша Трегубова опубликовала новый снимок в своем Instagram.

14 сентября на телеканале СТБ стартует юбилейный 10-й сезон легендарного вокального шоу "X-фактор". Вести его будет известная украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова. Она обладает колоссальным опытом, ведь на протяжении нескольких лет была задействована во многих других проектах телеканала. В частности, Трегубова выступала в качестве постоянного эксперта программ "Все буде добре", "Битва экстрасенсов". В 2017 году она вела популярное шоу "В это мгновение год спустя".

На днях Даша Трегубова опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем телеведущая запечатлена в нежном платье с корсетом и легкой юбкой бледно-желтого цвета. Губами телеведущая тянется к носу животного.

"Стоило ехать на край географии, чтобы получились такие первые фото бэкстейджа (представляю этот фотосет)", - написала под фото ведущая "Х-Фактора".

Поклонники рассыпались в комплиментах: "Вау, какой кадр!", "Невероятно красиво", "Лошадки самые умные животные!", "Аааа... Лошадка!... Платье - огонь!!! Красота! Айда в Киеве кататься".