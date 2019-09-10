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Девчонка-сорванец: принцесса Шарлотта получила прозвище в саду

Девчонка-сорванец: принцесса Шарлотта получила прозвище в саду
17:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:4-летняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма получила смелое прозвище среди друзей.

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма 4-летняя Шарлотта всегда привлекала немало внимания своим энергичным характером. 5 сентября девушка пошла в первый класс в элитную школу Thomas's Battersea, закончив обучение в саду Willcocks, что находится вблизи Кенсингтонского дворца.

Как пишет британское издание Express со ссылкой на слова королевского комментатора Кэти Николл для Entertainment Tonight, в саду девочка стала популярной из-за своей коммуникабельности.

Кроме того, принцесса Шарлотта даже получила специальное прозвище среди друзей – "Принцесса-воин". Учителя вспоминают дочь Уильяма и Кейт, как девчонку-сорванца, которая может даже на дерево залезть и футбол сыграть.

Добавим, девочка в учебном заведении получила "школьную" фамилию – Шарлотта Кембридж, чтобы не пользоваться своим титулом.

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Невероятно, принцесса Шарлотта начала демонстрировать уверенный и сильный характер еще с малых лет. Когда девочке было 3, ее мама Кейт Миддлтон родила третьего ребенка, принца Луи. На крещение, 9 июля 2018 года, вся семья попала в объективы папарацци в Лондоне.

Тогда маленькая Шарлотта, которая шла за руку с принцем Уильямом, смотрела на журналистов и вдруг воскликнула им: "А вас не звали". Впоследствии девочка следила за ними, чтобы убедиться, что они ее поняли и остались стоять на своих местах.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Прозвище, Принцесса Шарлотта.
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