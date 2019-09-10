Затмила всех: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом

Герцогиня Кембриджская посетила открытие нового сада в Уизли, над которым работала герцогиня в рамках фестиваля "Назад к природе".
Мероприятие состоялось в городе Вогинг, недалеко от Лондона. Для выхода Кейт Миддлтон надела роскошное элегантное мидиплатье нежно-голубого оттенка с цветочным принтом. Наряд герцогиня выбрала из коллекции Emilia Wickstead, стоимость которого составляет около 2250 долларов.
Как женщина из королевской семьи, Кэтрин в который раз демонстрирует чувство стиля без провокационных элементов. Аксессуарами "аутфита" стали пояс, который подчеркнул стройную талию жены принца Уильяма, лаконичные серьги.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кейт с детьми на сегодняшнем фестивале «Назад к природе» в саду Королевского садоводческого общества. #БКС #королева #елизавета2 #королевскаясемья #принцчарльз #камилла #принцессадиана #герцогкембриджский #герцогинякембриджская #кейтмиддлтон #герцогсассекский #гарри #герцогинясассекская #меганмаркл #england #london #queen #royalfamily #katemiddleton #princessdiana #ladydiana #diana #meghanmarkle #harry #charles #william #katherine
Завершили образ светлая летняя обувь на невысокой платформе, дневной макияж с акцентом на глазах и традиционная объемная укладка.