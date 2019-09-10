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Затмила всех: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом

Затмила всех: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом
21:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Во вторник, 10 сентября, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон совершила очередной светский выход.

Герцогиня Кембриджская посетила открытие нового сада в Уизли, над которым работала герцогиня в рамках фестиваля "Назад к природе".

Мероприятие состоялось в городе Вогинг, недалеко от Лондона. Для выхода Кейт Миддлтон надела роскошное элегантное мидиплатье нежно-голубого оттенка с цветочным принтом. Наряд герцогиня выбрала из коллекции Emilia Wickstead, стоимость которого составляет около 2250 долларов.

Как женщина из королевской семьи, Кэтрин в который раз демонстрирует чувство стиля без провокационных элементов. Аксессуарами "аутфита" стали пояс, который подчеркнул стройную талию жены принца Уильяма, лаконичные серьги.

 
 
 
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Кейт с детьми на сегодняшнем фестивале «Назад к природе» в саду Королевского садоводческого общества. #БКС #королева #елизавета2 #королевскаясемья #принцчарльз #камилла #принцессадиана #герцогкембриджский #герцогинякембриджская #кейтмиддлтон #герцогсассекский #гарри #герцогинясассекская #меганмаркл #england #london #queen #royalfamily #katemiddleton #princessdiana #ladydiana #diana #meghanmarkle #harry #charles #william #katherine

Публикация от @ theroyalfamily.bks

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Завершили образ светлая летняя обувь на невысокой платформе, дневной макияж с акцентом на глазах и традиционная объемная укладка.

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Кейт Миддлтон, Стиль, Образ, Королевская семья, Герцогиня, Наряд, Герцогиня Кембриджская.
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