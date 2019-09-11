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Неделя моды в Нью-Йорке: Майли Сайрус показалась в провокационном образе (Фото)

Неделя моды в Нью-Йорке: Майли Сайрус показалась в провокационном образе (Фото)
08:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Артистка стала приглашенной гостьей на fashion-шоу бренда Tom Ford.

Популярная американская певица Майли Сайрус после развода с Лиамом Хемсвортом оказалась в эпицентре мировых новостей. На днях Майли Сайрус посетила один из показов на Неделе моды в Нью-Йорке, где засветилась в провокационном образе.

Как известно, в Нью-Йорке проходит Неделя моды. Поэтому в городе можно увидеть немало голливудских звезд, которые охотно посещают мероприятия, посвященные этому событию, и знакомятся с фэшн-новинками. Среди знаменитых модниц – 26-летняя Майли Сайрус.

Дизайнер решил поразить своих звездных поклонников и устроил показ новой коллекции на станции Бауэри, что в Нью-Йоркском метрополитене. Поэтому гостей встречал интерьер подземки с вечерним освещением. 

 
 
 
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Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)  

К такой необычной локации Майли Сайрус подобрала соответствующий образ. Перед камерами артистка предстала в стиле total black: в черных брюках, длинном пальто и рубашке с большим вырезом. Все участники показа могли оценить смелый look певицы и увидеть отсутствие нижнего белья.

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"Аутфит" артистки дополнили солнцезащитные черные очки, шляпа, цепочка и множество колец на пальцах. Эффектно смотрелись черные ботильоны Сайрус, которые имели блестящие каблуки.

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Нью-Йорк, Майли Сайрус, Знаменитость, Американская певица, Артистка, Популярная певица, Лиамом Хемсвортом, Неделе моды.
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