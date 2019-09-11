Неделя моды в Нью-Йорке: Майли Сайрус показалась в провокационном образе (Фото)

Новости шоу бизнеса:Артистка стала приглашенной гостьей на fashion-шоу бренда Tom Ford.

Популярная американская певица Майли Сайрус после развода с Лиамом Хемсвортом оказалась в эпицентре мировых новостей. На днях Майли Сайрус посетила один из показов на Неделе моды в Нью-Йорке, где засветилась в провокационном образе.

Как известно, в Нью-Йорке проходит Неделя моды. Поэтому в городе можно увидеть немало голливудских звезд, которые охотно посещают мероприятия, посвященные этому событию, и знакомятся с фэшн-новинками. Среди знаменитых модниц – 26-летняя Майли Сайрус.

Дизайнер решил поразить своих звездных поклонников и устроил показ новой коллекции на станции Бауэри, что в Нью-Йоркском метрополитене. Поэтому гостей встречал интерьер подземки с вечерним освещением.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 9 Сен 2019 в 7:37 PDT

К такой необычной локации Майли Сайрус подобрала соответствующий образ. Перед камерами артистка предстала в стиле total black: в черных брюках, длинном пальто и рубашке с большим вырезом. Все участники показа могли оценить смелый look певицы и увидеть отсутствие нижнего белья.

"Аутфит" артистки дополнили солнцезащитные черные очки, шляпа, цепочка и множество колец на пальцах. Эффектно смотрелись черные ботильоны Сайрус, которые имели блестящие каблуки.