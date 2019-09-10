Вот это сумочка: В сети обсуждают крошечную сумочку Рианны за 1 тыс. долларов (Фото)

Новости шоу бизнеса:31-летняя Рианна прилетела в Нью-Йорк на Неделю моды и привлекла внимание, не успев ступить на территорию города.

Рианна всегда находит способ произвести впечатление на публику и заставить обсуждать свои образы. В этот раз поводом для обсуждений послужила ее миниатюрная сумочка от Delvaux, с которой певицу запечатлели в аэропорту Нью-Йорка. Поклонники звезды не удержались от шуток на эту тему.

В руках певица несла сумочку, в которую едва ли поместился бы блеск для губ от ее собственного бренда Fenty Beauty.

Тем не менее, модный аксессуар оценивается в 1050 долларов, что, возможно, дороже, чем спортивный костюм на звезде.

what rihanna carry in this purse? pic.twitter.com/tnAcIlwEWb — Matt (@UNAPIRIGUETE) September 8, 2019

Фотографии папарацци тут же перекочевали в Twitter, где один из пользователей задался ожидаемым вопросом: "Что Рианна может носить в этом кошельке?". "Свою музыку", "Души обидевших ее мужчин", "Ее любовь к фанатам", "Пароль к сейфу, в котором спрятан ее новый музыкальный альбом", "Зачем ей вообще что-то носить в руках, у нее для этого есть другие люди", — ответили пользователи. Один из них предположил, что сумочка Рианны действует по тому же принципу, что и сумка Гермионы Грейнджер из "Даров Смерти".

Пока поклонники упражняются в остроумии, певице предстоит подготовиться к модному показу новой коллекции Savage x Fenty. Первый показ состоялся в прошлом году и имел невероятный успех, так что теперь всем модным ценителям интересно знать, какие сюрпризы звезда приготовила в этот раз.