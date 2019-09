Вот это сумочка: В сети обсуждают крошечную сумочку Рианны за 1 тыс. долларов (Фото)

Рианна всегда находит способ произвести впечатление на публику и заставить обсуждать свои образы. В этот раз поводом для обсуждений послужила ее миниатюрная сумочка от Delvaux, с которой певицу запечатлели в аэропорту Нью-Йорка. Поклонники звезды не удержались от шуток на эту тему.

В руках певица несла сумочку, в которую едва ли поместился бы блеск для губ от ее собственного бренда Fenty Beauty.

Тем не менее, модный аксессуар оценивается в 1050 долларов, что, возможно, дороже, чем спортивный костюм на звезде.

what rihanna carry in this purse? pic.twitter.com/tnAcIlwEWb

— Matt (@UNAPIRIGUETE) September 8, 2019