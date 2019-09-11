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"Кухарка": украинский артист рассказал о том, кто фотографирует его в свободное время (Фото)

"Кухарка": украинский артист рассказал о том, кто фотографирует его в свободное время (Фото)
10:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Олег Винник дал интервью одному с известных украинских телеканалов.

Популярный певец Олег Винник на сегодняшний день является одним из секс-символов украинского шоу-бизнеса. Многотысячная армия поклонников интересуется, кто стоит за обратной стороной камеры во время отпуска артиста в Греции.

На одном из эксклюзивных интервью программы "Ранок з Україною" журналисты расспросили Олега Винника о том, как он провел свой отпуск, и кто же фотографировал певца и днем, и ночью.

Винник с ответом не колебался и честно признался, что брал недельный отпуск на отдых в Грецию, остров Корфу: "Честно говоря, я не успел посмотреть ни на город, ни на что другое. Я просто лег у бассейна и первые трое суток проспал. А уже на третий день мне захотелось "в бой"".

 
 
 
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З бородою чи без?

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

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На вопрос о том, с кем он проводил это замечательное время и кто его фотографировал, Олег Винник иронично пошутил: "Кухарка там была, кухарка, – смеясь, говорит артист. – А если серьезно, со мной были друзья, я там был не один, а с друзьями".

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Греция, Фото, Интервью, Украинский певец, Олег Винник.
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