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Среда, 11.09.2019
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"Мисс Украина 2019": полный список состава жюри (Фото)

"Мисс Украина 2019": полный список состава жюри (Фото)
13:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Напомним, что грандиозное событие осуществится завтра, 12 сентября, во Дворце "Украина".

Ранее мы сообщали, что в финал конкурса попали 25 конкурсанток необычайной красоты и харизматичности.

Накануне одного из самых ярких конкурсов красоты во всей Украине, мы решили составить полный список членов жюри, которые будут оценивать не только внешность наших героинь, но также и таланты, которыми обладает каждая из девушек.

Полный список членов жюри "Мисс Украина 2019"

Мария Ефросинина, украинская радио- и телеведущая

 
 
 
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Самая прекрасная привилегия, которую мне давала и продолжает давать публичность — мне улыбаются люди на улицах #happy

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Андре Тан, украинский дизайнер

 
 
 
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Сегодня меня пригласили на открытую беседу @business_constructor ,где вместе с @borodina @kirill.kunitsky мы отвечали на вопросы из зала «как масштабировать свой бизнес».Вопросы были разные и интересные и не очень ?!! Нет и четкого понятия формулы успеха ,она для каждого своя ...... но ходить на тренинги и конференции нужно т.к это даёт тебе понять что у всех проблемы одни и те же !!! И вы даже не знаете как одна фраза человека из зала даст тебе пару крутых идей которые ты сможешь внедрить в своём бизнесе !!! Я сегодня 2 идеи даже зафиксировал в заметках ...... завтра буду внедрять !!! А у вас завтра, в субботу рабочий день ????

Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

Александра Кучеренко, "Мисс Украина 2016", ведущая

 
 
 
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Просто улыбнись мне в ответ И включай #зірковийспорт прямо сейчас @yf_store.kyiv.lviv @mua_school_kyiv @khomyakovamua

Публикация от Alexandra Kucherenko (@aakucherenko)

Владимир Остапчук, украинский ведущий

 
 
 
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Smart casual #граф #герцог #duke #ggproject #shurasbirthday

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Николай Тищенко, украинский ресторатор, ведущий

 
 
 
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Яка гарна у нас країна! Згодні?

Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

Юлия Айсина, украинский дизайнер

Юрий Ткач, украинский комик

 
 
 
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Одного мене дощі задовбали...? ))) #дощ #задолбал #сонечко #юрійткач #приколы #гонево #юмор #гумор

Публикация от Юрій Ткач (@yuriy_tkach)

Ольга Харлан, украинская фехтовальщица на саблях

Богдан Юсипчук, "Мистер Мира 2018", актер

 
 
 
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Меньше говори и больше делай⠀ ⠀ Вы замечали как пустые разговоры отнимают время и силы?⠀ ⠀ Я это понял, когда в моей жизни появился спорт. Невозможно добиться результатов, если не концентрироваться на цели. Молча. ⠀ ⠀ Тот, кто много трепет языком, просто хочет внимания к себе. Но не хочет действовать. Не зря говорят : суди о человеке по поступкам.⠀ ⠀ Свои планы лучше держать при себе, мозг так устроен, обсудил со всеми и ощущение, что все уже сделал. И пропадает мотивация. Но есть люди, которые думают что их планы сглазили⠀ ⠀ Это один из моих принципов : Упал - вставай. Говори мало - Делай много! ⠀ ⠀ За это я уважаю @powerpro_ukraine. Реально качественная продукция. Без лишних обещаний. ⠀ ⠀ P. S: очень много вопросов бывает на тему спорта, мотивации, развития. Планирую записывать короткие видео на эти темы. Вы за? Совершим квантовый скачок? #богданюсипчук #iusypchukbogdan #actor #actorlife #fitbody #fitbodylife #training #тренировки #умныемысли

Публикация от Юсипчук Богдан (@iusypchuk_bogdan)

Ирина Горовая, украинский продюсер

 
 
 
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Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

"Мисс Украина 2019": откровенные фото участниц

Уточним о том, что красная дорожка шоу стартует в 19:00, а непосредственно шоу – в 20:00.

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Мисс-Украина, Дворец ''Украина'', 12 сентября, Мисс Украина 2019, Члены жюри.
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