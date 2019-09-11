"Мисс Украина 2019": полный список состава жюри (Фото)

Ранее мы сообщали, что в финал конкурса попали 25 конкурсанток необычайной красоты и харизматичности.
Накануне одного из самых ярких конкурсов красоты во всей Украине, мы решили составить полный список членов жюри, которые будут оценивать не только внешность наших героинь, но также и таланты, которыми обладает каждая из девушек.
Полный список членов жюри "Мисс Украина 2019"
Мария Ефросинина, украинская радио- и телеведущая
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самая прекрасная привилегия, которую мне давала и продолжает давать публичность — мне улыбаются люди на улицах #happy
Андре Тан, украинский дизайнер
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня меня пригласили на открытую беседу @business_constructor ,где вместе с @borodina @kirill.kunitsky мы отвечали на вопросы из зала «как масштабировать свой бизнес».Вопросы были разные и интересные и не очень ?!! Нет и четкого понятия формулы успеха ,она для каждого своя ...... но ходить на тренинги и конференции нужно т.к это даёт тебе понять что у всех проблемы одни и те же !!! И вы даже не знаете как одна фраза человека из зала даст тебе пару крутых идей которые ты сможешь внедрить в своём бизнесе !!! Я сегодня 2 идеи даже зафиксировал в заметках ...... завтра буду внедрять !!! А у вас завтра, в субботу рабочий день ????
Александра Кучеренко, "Мисс Украина 2016", ведущая
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Просто улыбнись мне в ответ И включай #зірковийспорт прямо сейчас @yf_store.kyiv.lviv @mua_school_kyiv @khomyakovamua
Владимир Остапчук, украинский ведущий
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Николай Тищенко, украинский ресторатор, ведущий
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Юлия Айсина, украинский дизайнер
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Все очень странно, очень мило, Ты на мгновение забыла Свои проблемы, то, что было, И улыбаешься... Так мило.... #totallook #aysina
Юрий Ткач, украинский комик
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Одного мене дощі задовбали...? ))) #дощ #задолбал #сонечко #юрійткач #приколы #гонево #юмор #гумор
Ольга Харлан, украинская фехтовальщица на саблях
Богдан Юсипчук, "Мистер Мира 2018", актер
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Меньше говори и больше делай⠀ ⠀ Вы замечали как пустые разговоры отнимают время и силы?⠀ ⠀ Я это понял, когда в моей жизни появился спорт. Невозможно добиться результатов, если не концентрироваться на цели. Молча. ⠀ ⠀ Тот, кто много трепет языком, просто хочет внимания к себе. Но не хочет действовать. Не зря говорят : суди о человеке по поступкам.⠀ ⠀ Свои планы лучше держать при себе, мозг так устроен, обсудил со всеми и ощущение, что все уже сделал. И пропадает мотивация. Но есть люди, которые думают что их планы сглазили⠀ ⠀ Это один из моих принципов : Упал - вставай. Говори мало - Делай много! ⠀ ⠀ За это я уважаю @powerpro_ukraine. Реально качественная продукция. Без лишних обещаний. ⠀ ⠀ P. S: очень много вопросов бывает на тему спорта, мотивации, развития. Планирую записывать короткие видео на эти темы. Вы за? Совершим квантовый скачок? #богданюсипчук #iusypchukbogdan #actor #actorlife #fitbody #fitbodylife #training #тренировки #умныемысли
Ирина Горовая, украинский продюсер
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Уточним о том, что красная дорожка шоу стартует в 19:00, а непосредственно шоу – в 20:00.