"Мисс Украина 2019": полный список состава жюри (Фото)

Новости шоу бизнеса:Напомним, что грандиозное событие осуществится завтра, 12 сентября, во Дворце "Украина".

Ранее мы сообщали, что в финал конкурса попали 25 конкурсанток необычайной красоты и харизматичности.

Накануне одного из самых ярких конкурсов красоты во всей Украине, мы решили составить полный список членов жюри, которые будут оценивать не только внешность наших героинь, но также и таланты, которыми обладает каждая из девушек.

Полный список членов жюри "Мисс Украина 2019"

Мария Ефросинина, украинская радио- и телеведущая

Андре Тан, украинский дизайнер

Александра Кучеренко, "Мисс Украина 2016", ведущая

Владимир Остапчук, украинский ведущий

Николай Тищенко, украинский ресторатор, ведущий

Посмотреть эту публикацию в Instagram Яка гарна у нас країна! Згодні? Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 1 Авг 2019 в 10:24 PDT

Юлия Айсина, украинский дизайнер

Юрий Ткач, украинский комик

Ольга Харлан, украинская фехтовальщица на саблях

Богдан Юсипчук, "Мистер Мира 2018", актер

Ирина Горовая, украинский продюсер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina) 12 Авг 2019 в 5:32 PDT

Уточним о том, что красная дорожка шоу стартует в 19:00, а непосредственно шоу – в 20:00.