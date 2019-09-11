Звезда фильма "Оно" Билл Скарсгард признался, что стал отцом 11 месяцев назад

Новости шоу бизнеса:Мамой малышки и возлюбленной 29-летнего Скарсгарда является шведская актриса Алида Морберг, с которой актер встречается с 2015 года.

В октябре прошлого года западные СМИ сообщили, что звезда "Оно" Билл Скарсгард впервые стал отцом. Актер тщательно скрывает личную жизнь, поэтому никто точно не знал, родился ли у него мальчик или девочка и как они с возлюбленной назвали ребенка. Спустя почти год после рождения малыша Скарсгард рассказал, что у него подрастает дочь от 34-летней Алиды Морберг.

Билл стал гостем на шоу Стивена Колберта, который и расспросил его о дочери, а также посоветовал никогда не показывать ей "Оно", поскольку актер слишком хорошо справился с образом монстра. "Ты не переживаешь, что однажды она увидит тебя таким?" — поинтересовался ведущий.

Ей одиннадцать месяцев. За эти несколько лет мне подарили очень много мерча и игрушек, так что ее детская комната переполнена плюшевыми Пеннивайзами, — ответил Билл, подразумевая, что ее знакомство с танцующим клоуном уже состоялось. Большего о дочери Билл не рассказал, так что ее имя по-прежнему остается секретом.

Влюбленные почти не комментируют свои отношения, но в 2016 году они вместе посетили премьеру третьего "Дивергента", а еще два года спустя Билл рассказал, что приобрел в Стокгольме квартиру:

Я чувствовал, что важно иметь свой собственный дом. Теперь он у меня есть. Мы вьем гнездышко, и это классное ощущение.