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Иванка Трамп удивила своим дипломатическим стилем (Фото)
Иванка Трамп удивила своим дипломатическим стилем (Фото)

Иванка Трамп удивила своим дипломатическим стилем (Фото)

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Иванка Трамп удивила своим дипломатическим стилем (Фото)
15:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На политической встрече в одном из штатов США Иванка Трамп появилась в любимом брючном костюме.

Дочь президента США Иванка Трамп активно исполняет свои обязанности советника и осуществляет публичные выходы, каждый раз удивляя своим дипломатическим стилем, которому свойственна также женственность. Так, накануне 37-летняя блондинка посетила штат Алабама, где появилась в любимом наряде – костюме.

Недавно дочери Дональда Трампа захотелось перемен и она решила сменить имидж, укоротив свои волосы. Однако своему деловому и несколько романтическому стилю она не изменяет. 

Советник президента США часто выбирает платья или юбки, однако комплекты, состоящие из брюк и пиджаков в ее гардеробе появляются не реже.

В солнечный осенний день в Алабаме Иванка Трамп надела костюм голубого оттенка. Укороченные классические брюки и пиджак добавили элегантности, а бежевый шелковый топ и туфли-лодочки в тон – романтичности.

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Напомним, что местом для съемки дизайнер выбрала Херсонскую область"Склоны Днепровского лимана стали идеальной локацией, которые смогли подчеркнуть краски изделий, их фактуру и крой", - отметила Елена Гуранда.

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Блондинка, Знаменитость, Иванка Трамп, Дочь Трампа, Дональда трампа.
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